In onda nella prima serata del 5 settembre su La7, il film Churchill mette in primo piano un preciso momento della lunga carriera del celebre Primo Ministro britannico. Uscito nelle sale nel 2017, il biopic racconta, infatti, i fatidici momenti che precedono lo Sbarco in Normandia.

Siamo nel giugno del 1944 e gli Alleati stanno perfezionando il piano per il D-Day: l’obiettivo è sconfiggere una volta per tutte le truppe naziste. I soldati sono pronti ad invadere, aspettano soltanto l’ordine di Winston Churchill (Brian Cox). Il quale, però, come appare evidente dal trailer, è spaventato, perché non vuole ripetere la carneficina che ha avuto luogo durante la Prima Guerra Mondiale a Gallipoli, dove gli inglesi hanno perso decine di migliaia di uomini. Se l’attacco dovesse fallire, il Primo Ministro passerebbe alla storia come colui che ha sacrificato invano un numero enorme di vite, e non è certo ciò a cui aspira.

Sfinito e addolorato dai lunghi anni di guerra e ormai in età avanzata, Churchill riceve pressioni dagli alti ranghi del Governo inglese e dell’esercito degli Alleati. Re Giorgio VI (James Purefoy) e il Parlamento vogliono a tutti costi porre fine al conflitto mondiale, uscendone da vincitori. Il Generale Eisenhower (John Slattery)e il Maresciallo Montgomery (Julian Wadham) lo spingono a dare il via senza indugi all’invasione dell’Europa occupata dai tedeschi.

Vi raccomandiamo... I 10 film in costume più belli di sempre

L’unica persona su cui il leader del Partito Conservatore può sempre contare è la moglie, Clementine (Miranda Richardson). Solo grazie al suo sostegno sente di poter prendere la giusta decisione e, allo stesso tempo, evitare il crollo fisico e psicologico a cui si sta avvicinando.

Oltre a questa pellicola, diretta da Jonathan Teplitzky, nello stesso anno è uscito un altro film dedicato alla figura di Churchill, L’ora più buia, in cui il politico è interpretato da Gary Oldman (il celebre Sirius Black di Harry Potter).