Due coinquiline d’eccezione per il nuovo programma Citofonare Rai2, in onda a partire dal 3 ottobre, appunto, su RaiDue. Ogni domenica mattina, infatti, Simona Ventura e Paola Perego ci accolgono nella loro casa per raccontare la tipica domenica italiana. Ospiti, inviati, rubriche: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Innanzitutto, il programma ha l’intenzione di mostrare i luoghi più belli della penisola: dai musei ai parchi archeologici, dai paesaggi ai borghi più suggestivi, il tutto patrocinato dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). Ma non solo. Simona e Paola parlano anche di cinema, teatro e molto altro, intervistano personaggi famosi, affiancano chef ed esperti di cucina. Ospite della prima puntata è Sabrina Salerno, protagonista della rubrica Intervista vip, nella quale ripercorre la sua carriera e racconta aneddoti esclusivi.

Ad accompagnare le due conduttrici in questo nuovo programma ci sono anche alcune presenze fisse. Alessandra Rametta, imitatrice famosa sui social (soprattutto per le interpretazioni di Chiara Ferragni e Giulia de Lellis) che ogni puntata prende di mira un vip italiano. Elena Ballerini, che accompagna il pubblico in giro per l’Italia alla scoperta dei mercati più curiosi e originali e viene ospitata nelle case degli italiani per il pranzo domenicale. Gianluca Timpone, commercialista, che aiuta gli spettatori a districarsi nel complicato mondo di tasse e bollette. Alessandro Magagnini, esperto di botanica, che spiega come prendersi cura delle piante e propone le sue invenzioni più stravaganti.

Oltre all’Intervista vip, poi, Citofonare Rai2 ha molte altre rubriche, che si alternano nel corso della puntate. Ad esempio, I vicini di casa, in cui Cloris Brosca e Paolo Lanza raccontano la vita quotidiana e i problemi più comuni dei condomini, Il frigo dei vip, che mostra le abitudini culinarie delle celebrities in compagnia di Tinto, o le incursioni di un corriere che in realtà è una persona comune, che mette in mostra il suo talento nascosto.