I cocktail estivi, che siano grandi classici o più particolari e sfiziosi, sono il modo migliore per brindare all’arrivo della bella stagione, magari durante un aperitivo o un dopocena con gli amici. Rispetto a quelli invernali, sicuramente più alcolici, i summer drink si caratterizzano per la loro leggerezza, grazie a un grado alcolico inferiore – se non azzerato, viste le alte temperature – e all’uso di ingredienti di stagione, in primis la frutta fresca, gettonatissima dai bartender, pronti a creare e sperimentare variazioni sempre nuove.

Vi abbiamo incuriosito? Questi sono i nostri cocktail estivi preferiti, alcuni noti, altri meno (ma perfetti per allegri cin cin e chiacchiere all’aperto).

Cocktail estivi: i grandi classici

Spritz: il classico dei classici per quel che riguarda l’aperitivo, ormai amatissimo anche all’estero. Tantissime le versioni (noi siamo per quella con prosecco, Aperol e soda) ma se preferite qualcosa di diverso provate l’Hugo, sempre a base prosecco allungato con sciroppo di fiori di sambuco, selz/soda e menta. Cosmopolitan: diventato celebre grazie alla mitica serie Sex And The City, il Cosmopolitan rimane uno dei cocktail più gettonati, specialmente in estate. La ricetta prevede 4 cl di vodka citron, 1,5 cl di triple sec, 1,5 cl di succo di limone e 3 cl di succo di mirtillo rosso americano (cranberry). Piña Colada: basta un sorso per sentirsi ai tropici grazie al suo sapore così esotico e irresistibile. Per prepararlo a casa: 3 cl di rum bianco, 9 cl di succo di ananas, 3 cl di crema di cocco, 1,5 cl di lime appena spremuto e ghiaccio tritato. Mojito: altro cocktail intramontabile, il preferito di Hemingway, da sorseggiare in riva al mare al termine di una lunga giornata di sole. Per farlo a casa: 4 cl di rum bianco cubano, 3 cl di succo di lime, 2 cucchiai di zucchero di canna, soda, ghiaccio e qualche fogliolina di menta. Moscow Mule: è tra i cocktail più freschi e dissetanti. Gli ingredienti: 6 cl vodka, 2 cl succo di lime, ginger beer, cetriolo. menta fresca e zenzero.

Cocktail estivi particolari