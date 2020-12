Colori per pareti: i trend 2021 dal soggiorno alla camera da letto

Per chi vuole ristrutturare casa, o semplicemente rinnovare gli ambienti, partire dai colori per pareti è sempre un’ottima idea, ancor migliore se l’operazione viene fatta seguendo i trend 2021, dal soggiorno alla camera da letto.

Infatti, “rinfrescare” le pareti è uno dei modi più semplici per cambiare l’aspetto delle stanze senza spendere una fortuna. Dal momento in cui si opta per questa soluzione, è normale dare un’occhiata alle tendenze dell’interior design, per scoprire le opzioni e per conoscere le novità.

Come ogni anno, indicazioni importanti arrivano dall’Istituto Pantone, che stavolta ha decretato non uno, bensì due colori Pantone 2021, un grigio classico e un giallo energetico, Ultimate Gray e Illuminating. “Il mix tra Ultimate Gray, stabile nel tempo, e il giallo vibrante Illuminating esprime un messaggio di positività supportato da grande forza”, ha spiegato Leatrice Eiseman, Executive director del Pantone Color Institute. “Concreta e salda, ma al tempo stesso calorosa e ottimistica, questa combinazione ci trasmette un senso di resilienza e di speranza. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e risollevati; è un qualcosa di essenziale per la mente umana”.

Naturalmente questa combinazione non mancherà di essere inserita tra le proposte per dipingere le pareti di casa il prossimo anno, ma sono tante altre le idee che arrivano da fiere di settore, spesso svolte in virtuale a causa dell’epidemia di Covid-19, da architetti, arredatori e designer. Oltre a novità dal carattere grintoso e che puntano a stupire, sono diverse le conferme di trend nati negli ultimi tempi e le proposte classiche, con cui sarà impossibile sbagliare.

Colori per pareti, le trendenze 2021

I colori vanno scelti, ovviamente, anche in base alla stanza cui sono destinati. Per le camere da letto, meglio puntare su nuance neutre, pastello o tenui, che accompagnino il relax. Il soggiorno è la stanza di “rappresentanza”, la più usata, quindi è bene sia accogliente e rispecchi lo spirito dei padroni di casa. La cucina può essere allegra e vivace, il bagno originale.

Sono due i grandi trend 2021 per i colori delle pareti di casa: tinte neutre e tonalità mat. Vediamo insieme le proposte da cui lasciarsi ispirare.

Colori per pareti: rosa cipria

Delicato, polveroso, romantico, si abbina bene sia al bianco luminoso che ai legni, chiari e scuri, oltre agli altri colori di tendenza come il verde salvia e l’avio.

Verde salvia

Accogliente ed elegante, il verde salvia in una versione opaca è ideale per gli ambienti comuni, ma anche per il bagno in abbinamento a legno bianchi.

Muro avio

Rilassante, sofisticato e classico, questo punto di blu è perfetto per lo studio, le zone comuni ma anche per la camera da letto. Si abbina molto bene con neutri come il bianco e il nero.

Bianco

Con il bianco, anche i meno esperti saranno sicuri di avere una parete facile da abbinare al resto dell’arredo. Se possibile, giocate con la texture in modo da evitare una proposta piatta e banale.

Pareti terracotta

Caldo, naturale, rassicurante, questo colora si abbina alla perfezione a altre tinte di tendenza come l’avio e il verde salvia.

Rosa inteso

Voglia di pop? Puntate sul rosa intenso, quasi fucsia, magari da applicare a una sola parete lasciando le altre bianche.

Grigio e giallo

Il giallo e il grigio sono essenziali se volete cavalcare le tendenze. Provateli in color block, per la camera da letto o la stanza dei ragazzi.