Colori Pantone 2021, Ultimate Gray e Illuminating: come si abbinano

Non uno solo, ma addirittura due sono i Colori Pantone 2021 annunciati dall’omonimo istituto: la nostra redazione ha voluto subito scoprire gli abbinamenti per questa coppia di grigio e giallo, Ultimate Gray e Illuminating.

Come alla fine di ogni anno, infatti, Pantone Color Institute individua i principali colori stagionali delle passerelle per quello successivo, seleziona il Pantone Color of the Year, prevede le tendenze cromatiche mondiali che riguarderanno non solo la moda, ma anche il design, l’arredo, i prodotti.

Solitamente si tratta di un solo colore (per il 2020 era il Classic Blue, scelto poco prima della diffusione della pandemia da Covid-19), ma in questo periodo così particolare gli esperti hanno creduto fosse necessaria un’unione per fare la forza.

Ultimate Gray e Illuminating Colori Pantone 2021

PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating formano una combinazione pensata per dimostrare che elementi differenti si uniscono per supportarsi a vicenda e vuole esprimere al meglio lo spirito del Pantone Color of the Year 2021.

“Il mix tra Ultimate Gray, stabile nel tempo, e il giallo vibrante Illuminating esprime un messaggio di positività supportato da grande forza”, spiega Leatrice Eiseman, Executive director del Pantone Color Institute. “Concreta e salda, ma al tempo stesso calorosa e ottimistica, questa combinazione ci trasmette un senso di resilienza e di speranza. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e risollevati; è un qualcosa di essenziale per la mente umana”.

Concreta, quindi, ma allo stesso tempo calorosa, trasmette forza, grinta e coraggio:

il grigio Ultimate Gray è un richiamo a elementi solidi e affidabili, che durano nel tempo, e offrono salde basi. Rassicura e infonde fermezza e resilienza;

e affidabili, che durano nel tempo, e offrono salde basi. Rassicura e infonde fermezza e resilienza; il giallo Illuminating è vitaminico, accende la speranza, permette di ritrovare energia e vitalità.

Gli abbinamenti dei colori Pantone 2021

Questo grigio classico e il giallo solare sono due colori indipendenti ma che – ça va sans dire – stanno benissimo insieme. Dato che saranno i colori del prossimo anno, non potranno mancare nel nostro guardaroba. Come indossarli e come abbinarli ad altre nuance?

Perfetti per i look da ufficio, specialmente in abbinamento a neutri come il bianco e la gamma dei marroni, il grigio e giallo ricevono una sferzata di allegria con turchese e fragola, mentre di fanno sofisticati e intriganti con il malva. Per fantasie e match, quindi, i colori da non perdere sono:

Bianco;

Marrone;

Turchese;

Fragola;

Malva;

Blu.

Come indossare Ultimate Gray e Illuminating

I Colori Pantone 2021 sono più facili da indossare di quel che si possa pensare, anche perché sono molto diffuse le fantasie che li contengono, da accostare facilmente al bianco, al jeans, ad accessori marroni. Qualche esempio?

1.Look da ufficio

La classica camicia bianca, fondamento del guardaroba capsula, pantaloni grigi pesanti e un gilet a quadri: ecco il perfetto look da ufficio, originale e elegante al tempo stesso.

2.Outfit per il tempo libero

Cardigan, gli immancabili jeans e accessori colorati sono un mix perfetto per vivere il tempo libero con allegria e esprimendo la propria personalità.

3.Tocco di colore

Giocate ad aggiungere un tocco di colore a questi outfit. Molto facile con accessori turchesi o di colori caldi nella gamma dei rossi.