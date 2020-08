Colori Unghie Autunno 2020: tendenze e tonalità

Se gli scorsi anni la preoccupazione maggiore delle beauty addicted in questo periodo era scoprire il rossetto di stagione, oggi sono i Colori Unghie Autunno 2020 a tenere banco, con tendenze e tonalità alla moda da scoprire prima di tutti. È la conseguenza inevitabile dell’obbligo della mascherina, un dovere, certo, ma prima di tutto un gesto di civiltà a cui ogni cittadino non dovrebbe venire meno. La mascherina ha cambiato non solo la cura della pelle del viso, ma ha anche favorito un certo trend nel puntare sul trucco occhi e sulla nail art, sempre visibili quando si indossa questa protezione.

Il colore delle unghie, quindi, diventa corsia preferenziale per esprimere i propri gusti, la personalità e per seguire le tendenze che la fanno da padrone sulle passerelle più importanti come sui profili social delle influencer più seguite.

Colori Unghie Autunno 2020: tendenze

Le tendenze vogliono unghie sensuali e che non passano mai inosservate. Insomma, l’estate sarà anche finita, ma la voglia di divertirsi e di apparire radiose non lo è affatto. Quali sono i trend da non perdere?

Metallizzato . Metallizzati chiari e scuri sono senz’altro i colori più glam di tutta la stagione. Dall’antracite allo champagne, dall’effetto “olografico” ai classici oro e argento, è un’opzione con cui è impossibile sbagliare.

. Metallizzati chiari e scuri sono senz’altro i colori più glam di tutta la stagione. Dall’antracite allo champagne, dall’effetto “olografico” ai classici oro e argento, è un’opzione con cui è impossibile sbagliare. Glitter . Nel tempo libero, per brillare al night long, non c’è niente di meglio del glitter per aggiungere luminosità ed effetto 3D. Se non volete esagerare, scegliete colori neutri o tenui e dipingete con i brillantini solo una delle unghie della mano, scegliendo la stessa tonalità, lucida, mat o metallizzata, per le altre.

. Nel tempo libero, per brillare al night long, non c’è niente di meglio del glitter per aggiungere luminosità ed effetto 3D. Se non volete esagerare, scegliete colori neutri o tenui e dipingete con i brillantini solo una delle unghie della mano, scegliendo la stessa tonalità, lucida, mat o metallizzata, per le altre. Ombré. L’effetto ombré, sfumato, permette combinazioni inaspettate, ma anche di indossare gli smalti preferiti in maniera originale e diversa dal solito.

5 tonalità per le Unghie Autunno 2020

I colori per le Unghie Autunno 2020, a cavallo tra tonalità chiare, per illuminare la stagione fredda, scelte naturali e proposte intriganti.