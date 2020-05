Trucco occhi: come farlo indossando la mascherina

In questi tempi di emergenza da Coronavirus forse in molte, uscendo di casa, si sono domandate come fare il trucco occhi per indossare la mascherina. Il Covid-19 ha, infatti, stravolto le nostre vite sotto tutti gli aspetti. Da quelli fondamentali come la salute, il lavoro e gli affetti a quelli più frivoli, come appunto proprio il make-up.

Naturalmente qualcuno potrebbe ben dire il trucco è l’ultimo dei problemi. Tuttavia, dato che in Italia siamo a pochi passi dalla Fase 2 che prevede la convivenza con il virus e la ripartenza graduale delle attività, sappiamo che presto potremo uscire di casa per recarci a lavoro, dove necessario o a trovare i congiunti.

Il nostro consiglio principale è quello di restare comunque a casa il più possibile, limitando gli spostamenti allo stretto necessario e praticando il distanziamento sociale che, insieme alla mascherina e alla detersione delle mani, è per ora lo strumento più efficace per evitare di contrarre il Coronavirus.

La mascherina sarà, quindi, nei prossimi mesi, un accessorio indispensabile per proteggere se stessi e gli altri, per non tornare indietro dai progressi fatti finora con grande sforzo di tutti gli italiani.

Quando usciremo, la parte del viso visibile sarà solo lo sguardo. Perché, allora, non cercare di capire come valorizzarlo con il trucco occhi? Sarà un modo per sentirsi carine e in ordine dopo due mesi senza parrucchiere ed estetista e più sicure in un mondo, quello fuori dalle mura di casa, che oggi può fare un po’ più paura.

Se, infatti, spesso un velo di rossetto rosso poteva salvare il nostro look nella vita prima del Coronavirus, oggi le labbra devono essere saggiamente nascoste dalle mascherine in strada e negli spazi comuni (per tornare, però, a fare bella mostra di sé nelle numerose videochiamate).

Ecco i consigli su come fare il trucco occhi indossando la mascherina.