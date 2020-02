Come abbinare i colori delle pareti: le regole da rispettare

Per capire come abbinare i colori delle pareti è fondamentale conoscere le regole da rispettare, in modo da personalizzare gli ambienti casa evitando errori di cui ci si potrebbe pentire.

Del resto, seguendo le tendenze del design, sono sempre di più le persone che rinunciano al classico bianco aggiungendo almeno un colore ai muri. L’effetto immediato dell’uso di due colori nella stessa stanza è, infatti, di grande interesse visivo.

Le combinazioni di tinte in una stanza sono parte integrante dell’arredamento. Un gesto artistico e di design che può aiutare a legare o ad accentuare l’intera tavolozza dei colori dell’ambiente creata da quadri, mobili, tessuti, complementi e accessori.

Abbinare i colori delle pareti è un esercizio affascinante, tuttavia non semplicissimo. Per questo abbiamo stilato le regole da rispettare per sceglierli like a Pro!

Come abbinare i colori delle pareti