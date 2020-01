Quali sono i colori, i materiali, gli stili e i dettagli imprescindibili per arredare casa se si vogliono seguire le principali tendenze arredamento 2020? Le indicazioni arrivano dalle fiere di settore, dalle riviste specializzate e, naturalmente, quando si parla di tinte e palette, dall’Istituto Pantone.

Ogni stanza e proposta ha le sue tendenze di design da seguire, come la carta da parati per il bagno o il marmo e il colore nero per le cucine 2020. Ci sono però dei macro trend che valgono per tutte le stanze e in generale per la casa.

Se avete deciso di ristrutturare casa, di rinnovare gli ambienti o, più semplicemente, di dare alle stanze un aspetto nuovo aggiungendo qualche dettaglio glam, ecco 10 tendenze arredamento 2020 da seguire e da cui lasciarvi ispirare.

10 tendenze arredamento 2020