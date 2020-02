Come mettere le posate a tavola: cosa dice il galateo

Se state organizzando una cena formale e non volete commettere errori o gaffe, è opportuno sappiate apparecchiare a regola d’arte, come mettere le posate a tavola e cosa dice il galateo in proposito.

La storia del cinema è piena di gag sull’uso della forchetta giusta: una su tutte l’indimenticabile scena di Julia Roberts al ristorante alle prese con le posate in Pretty Woman. In realtà, posizionare e scegliere le posate è molto più semplice e intuitivo di quanto non lascino trasparire le situazioni più comiche. Esistono, però, regole da conoscere e da seguire se si desidera essere fedeli alle buone maniere.

Conoscere la mise en place corretta è utile non solo per apparecchiare tavole eleganti, ma anche per quando si scelgono ristoranti stellati che seguono la tradizione.

Prima di arrivare alle posate, diamo un’occhiata a piatti e bicchieri, che scandiscono gli spazi tra forchette, cucchiai, coltelli&co. Per apparecchiare, infatti, è bene partire dai piatti, intorno cui disporre il resto delle stoviglie. Il sottopiatto segna il posto del commensale, su di esso si posizionano il piatto piano e il piattino o la tazza per il consommè o il fondo per le zuppe. Il piattino per il pane si colloca in alto a sinistra rispetto al sottopiatto.

I bicchieri si dispongono in alto a destra rispetto al sottopiatto. Il calice per il vino bianco in linea con il coltello, e gli altri a seguire in diagonale, prima il calice per il rosso e poi il bicchiere per l’acqua. Alle spalle dei tre bicchieri si sistema il flûte o la coppa per il vino da dessert, tra il calice del bianco e del rosso, leggermente più accostato a quest’ultimo

Il tovagliolo va collocato a sinistra del sottopiatto e delle forchette. In alternativa, per le occasioni meno formali, può trovarsi in cima all’ultimo dei piatti.

Come mettere le posate a tavola secondo il galateo

Le posate sono forse la parte più complessa della mise en place secondo il galateo, ma una volta imparato l’ordine sarà difficile dimenticarlo. Ecco dove sistemarle partendo dal sottopiatto.