In casa, in giardino, in terrazza, l’happy hour con gli amici è sempre un’ottima idea per rilassarsi e divertirsi, ma come apparecchiare la tavola per l’aperitivo secondo il galateo?

La mise en place corretta per un pranzo o una cena con posti a tavola e ospiti seduti, infatti, è abbastanza conosciuta da tutti. Il piatto va al centro del posto, alla sua sinistra si collocano le varie forchette, sopra di esse il piattino del pane. Alla destra del piatto vanno coltello e cucchiaio e sopra di essi i bicchieri. Al centro, sopra al piatto, forchettina da dolce e cucchiano.

Quando bisogna organizzare un aperitivo tutto si complica: il buffet deve comprendere il cibo e le bevande, ma anche l’occorrente per il servizio.

In generale, è opportuno individuare un luogo adatto della casa, del giardino o della terrazza, dove gli invitati possano muoversi liberamente e non avere né troppo caldo né troppo freddo. Della musica di sottofondo, mai invadente, può accompagnare le chiacchiere, e un look informale è l’ideale affinché tutti si sentano liberi e a proprio agio.

Fondamentale, poi, non strafare con le decorazioni, che potrebbe impedire le operazioni al buffet. Se la tovaglia è a fantasia, puntate su un addobbo minimal. Se la tovaglia è bianca, scegliete pure un tocco di colore per il decoro.

Ma come servire i cocktail? Dove posizionare bibite e fingere food, piatti, posate e bicchieri? La nostra redazione ha pensato di rispondere a queste e a altre domande in una breve ma esaustiva guida su come apparecchiare la tavola per l’aperitivo secondo il galateo e con stile.

Le regole per apparecchiare la tavola per l’aperitivo secondo il galateo