Impossibile stare senza il contorno occhi, l’alleato numero uno tra i prodotti di bellezza: serve a tenere idratata la parte più delicato del viso, aiuta a stendere le rughe, contribuisce a rassodare la pelle.

L’epidermide in questa zona del volto è quattro volte più sottile rispetto alla pelle del resto del viso, ha una circolazione sanguigna e linfatica ridotta ed è quasi priva di ghiandole sebacee, quindi il film idrolipidico non riesce a proteggere questa zona dallo stress come dovrebbe.

Ecco i magnifici sette per uno sguardo al top.

La classifica dei migliori contorno occhi

1. The Lifting Eye Serum di La Mer

Il prezioso lifting di La Mer, grazie alla struttura a intreccio dello Stretch Matrix Complex, sostiene visibilmente l’”architettura” del contorno occhi e delle sopracciglia. Principi attivi vegetali di origine marina stimolano la naturale produzione di elastina, esaltandone a poco a poco gli effetti positivi. La pelle appare più giovane e risollevata.

Utilizzo : per pelli mature

solleva e rassoda visibilmente

Prezzo consigliato: 230 euro. Scopri se il prodotto è in offerta.

2. 650 Lisseur Rides Lift Expert di Maria Galland Paris

Crema multizona dalla duplice azione che leviga le rughe e ringiovanisce la zona interessata. Da applicare anche sopra il makeup per un tocco di sollievo durante la giornata. Contiene un biopolimero di proteine della mandorla dolce, dal potente effetto tensore, attenua le rughe e leviga il microrilievo cutaneo. Un complesso bioattivo di peptidi stimola la pelle a produrre più collagene mentre un estratto di shiitake ripristina la sodezza della pelle.

Utilizzo : per pelli mature

le palpebre sono più sode, i segni di stanchezza sono meno visibili, gonfiori e ombre sotto gli occhi sono ridotti

Prezzo consigliato: 68 euro circa.

3. Smart antioxidants Anti-fatigue Eye Rescue Cream di Madara

Crema occhi anti-fatica che idrata, rassoda e illumina. Riduce le linee sottili, occhiaie e gonfiori. L’esclusiva texture multistrato rassoda e allontana i segni di affaticamento. Il complesso antiossidante Smart antioxidant composto da Licheni, Muschio, Felce e Alchimilla idrata e corregge linee sottili e rughe. L’aescina naturale stimola la circolazione e rafforza i capillari per ridurre le occhiaie e illuminare la zona degli occhi.

Utilizzo : per tutti i tipi di pelle

certificazione naturale, gluten free e vegan free

Prezzo consigliato: 34 euro. Qui per scoprire se il prodotto è in sconto.

4. Clinique Moisture Surge Eye 96 Hour Hydro-Filler Concentrate

Formula innovativa originale con sfere incapsulate. La Tecnologia Auto-Replenishing Lipid-Sphere include sfere rosa & verdi, incapsulate con Vitamine E e C, e inoltre il burro di Aloe, ricco di lipidi, sospeso in questo soffice gel che lavora per contrastare la perdita d’idratazione e rifornire il naturale serbatoio della pelle.

Questo gel rinfrescante è arricchito con Acqua attiva di Aloe, 3 diversi pesi molecolari di Acido ialuronico, Glicerina vegetale di grado farmaceutico, Estratti di Cetriolo e Tè Verde, una micro-alga verde ricca di proteine e una salutare dose di Peptidi.

Utilizzo : per tutti i tipi di pelle

le sfere riempiono, distendono e illuminano all'istante il contorno occhi grazie alla texture in acqua-gel ultraleggera

Prezzo consigliato: 35 euro. Scopri se è in sconto.

5. CC Eye di Erborian

Contiene Centella Asiatica e incorpora peptidi di alta tecnologia coreana che aiutano a nascondere occhiaie e gonfiori ed aiutano a combattere i primi segni di invecchiamento del contorno occhi. Comprende un complesso antirughe, composto da alghe rosse e frutto di tara, che leviga e aiuta a ridurre la comparsa delle prime rughe. Disponibile in due tonalità.

Utilizzo : per tutti i tipi di pelle

leviga, corregge, illumina e protegge la delicata zona degli occhi

Prezzo consigliato: 38,90 euro. Qui per scoprire se è in offerta.

6. Geneactive Contorno occhi di Gerard’s

Crema ad azione istantanea che agisce sui punti critici della zona occhi: linee sottili, rughe, segni di aridità e perdita di tono. Trattamento a doppia azione urto: liftante per pelli che mostrano i primi segni del tempo; lampo anti-stress per le pelli più giovani. Stimolando la naturale produzione di elastina e collagene, dona al viso turgore, freschezza e luminosità.

Utilizzo : per la pelle matura

effetto riempitivo

Prezzo consigliato: 50 euro

7. Roll-on occhi bio al fiordaliso di Melvita

Nota per le proprietà lenitive, l’acqua floreale di fiordaliso bio è consigliata per il trattamento del contorno occhi e per perfezionare lo strucco. Contribuisce a decongestionare e lenire la zona fragile del viso. Certificato bio e al 100% naturale, questo tonico decongestionante e lenitivo è ottenuto dalla distillazione in corrente di vapore dei fiori di Centaurea cyanu.

Utilizzo : per tutti i tipi di pelle

decongestionante e lenitivo

Prezzo consigliato: 12,50 euro. Qui per scoprire se in sconto.