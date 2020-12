Si avvicina il momento di decorare la casa per le feste: capire come abbinare i colori per l’albero di Natale è una delle scelte più importanti per una riuscita ottimale degli addobbi. Del resto, l’albero di Natale è simbolo dello spirito di questa festività in tutto il mondo, che mette d’accordo grandi e bambini, credenti e atei. Posizionato nella stanza più vissuta della casa, per poterne godere giorno e sera, fa da sfondo a pranzi e cene, allo scambio dei regali e – neanche a dirlo – ai selfie con i look delle feste.

I colori delle decorazioni dell’albero possono dipendere da molti fattori: naturalmente dai gusti personali, ma anche dallo stile scelto, dal resto degli addobbi dell’abitazione, dalle tendenze, dalle decorazioni “ereditate” dall’anno precedente.

Chi deve acquistare le decorazioni ex novo, ovviamente, è avvantaggiato, perché può fare una scelta più coerente e omogenea. Tuttavia, è possibile cambiare l’albero anche piano piano, acquistando qualche decorazione nuova ogni anno, seguendo una logica di stile, e sostituire così quelle più vecchie o meno adatte alla vostra nuova idea di albero.

Come abbinare i colori per l’albero di Natale: 5 idee

Le combinazioni di colori chiaramente sono potenzialmente infinite, ma alcune funzionano meglio di altre e seguono le tendenze in fatto di decorazioni. Se non vedete l’ora di preparare l’albero step by step ma ancora non avete deciso come abbinare i colori, lasciatevi ispirare dalle proposte della nostra redazione.