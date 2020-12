Divano giallo: i migliori abbinamenti di colore (per valorizzarlo)

Il divano giallo, con il suo colore luminoso e accattivate, può diventare il fulcro del soggiorno scegliendo bene tra i migliori abbinamenti di colore per valorizzarlo, ma può essere anche un mobile discreto e sofisticato per arredare casa.

Si fa presto, del resto, a dire giallo. Negli ultimi anni, infatti, si sono imposti all’attenzione degli esperti di settore, come degli appassionati, soprattutto due tipi di divani gialli, diversi per stile e aspetto. Una tipologia punta su modelli dal design contemporaneo e su una tinta pop, energetica, quasi al neon. L’altra su un giallo che va dall’ocra al senape e punta sull’effetto materico, declinandolo tra pelli con lavorazione invecchiata e velluti, per un mood vintage e bohémien.

Per gli acquisti e gli accostamenti dei prossimi mesi, naturalmente, impossibile non tenere conto dell’annuncio dei colori Pantone 2021. Saranno due, e uno di questi è proprio il giallo, in abbinamento a una delle nuance che meglio si sposa al color limone, il grigio. Se puntate a un living contemporaneo e al passo con le tendenze, quindi, tenete presente l’accostamento del momento, quello tra Ultimate Gray e Illuminating.

Quali colori accostare al giallo

Impossibile non tenere in considerazione un divano giallo quando si scelgono i colori per le pareti, i mobili, i tappeti, i complementi d’arredo e – ça va sans dire – i cuscini.

Ovviamente, oltre agli ultimi trend, le opzioni per valorizzare il divano giallo con la scelta dei colori sono numerose, da quelle classiche a quelle originali, in base allo stile con cui è arredata casa.

Con i colori neutri, come sempre, è difficile sbagliare, anche se il giallo dà senz’altro il meglio di sé con nuance che sottolineano il contrasto.

Qualche esempio? I cuscini in toni accesi sono divertenti e si combinano bene con il giallo del divano. In particolare il rosa, il blu o l’arancione al neon possono rendere davvero accattivante l’insieme.

Se i toni del giallo sono morbidi, si combinano bene con superfici in legno chiaro e con altri colori tenui.

Un’altra buona idea è utilizzare due colori a contrasto che si completino a vicenda in modo naturale ed elegante, come il blu e il giallo. Si può anche sperimentare con qualche tocco di verde e arancio in aggiunta.

Usare colori chiari per piccoli spazi è un’idea intelligente, perché regala l’illusione di un ambiente più ampio. Di solito il bianco è il colore principale da scegliere, ma è una tonalità fredda che manca di carattere. È per questo che è bene aggiungere qualcos’altro al mix, come il giallo accompagnato da colori pastello o da accenti di colori contrastanti.

I consigli per chi non si fida del proprio gusto? Utilizzate la ruota dei colori, sapendo che i colori che sono uno accanto all’altro (gli analoghi) stanno bene insieme, e che quelli che si trovano agli opposti nella ruota (i complementari) formano una coppia dal forte contrasto ma da usare con parsimonia. Arancio e verde sono gli analoghi del giallo, mentre per il contrasto putate sul blu-viola.

Infine, ricordate di seguire la regola del 60/30/10. Il colore principale, per esempio un neutro come il bianco, utilizzato nel 60% dell’arredo, un tono secondario al 30%, come il navy, e una tonalità viva a contrasto per il restante 10%, come il giallo.

8 abbinamenti di colore per valorizzare il divano giallo

Avete un divano giallo o volete acquistarne uno e non sapete quali colori abbinare a questo mobile che può, effettivamente, essere impegnativo? Ecco le proposte della redazione.

Blu

Verde

A tutto pop

Rosa

Grigio

Bianco e nero

Legno chiaro