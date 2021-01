Ambienti piccoli, soffitti bassi, nessuna finestra, sono tanti i fattori che contribuiscono a far scarseggiare la luce nelle stanze: la nostra redazione vi spiega come creare spazio in casa e aumentare la luminosità grazie a stratagemmi e consigli da interior designer.

Spesso, nell’arredare casa, si commettono degli errori che rischiano di far apparire gli ambienti bui e poco luminosi, ma in realtà basta pochissimo per rimediare e creare angoli luminosi e confortevoli. Del resto, con l’arrivo della pandemia di Covid-19, i conseguenti lockdown e il consiglio di restare il più possibile in casa per evitare il contagio, abbiamo riscoperto le quattro mura domestiche non solo come il luogo dove passare la notte, ma anche molte delle nostre giornate.

Trascorrendo molto tempo nella stessa stanza, magari anche per lo smartworking, la desideriamo accogliente e piena luce, affinché ci faccia sentire al sicuro e sereni.

Dalle soluzioni ideali per chi vuole rinnovare o ristrutturare gli ambienti alle piccole idee da copiare subito, ecco come rendere le stanze più spaziose e luminose.

Decluttering. Spesso, in una società dell’accumulo come la nostra, più che di più spazio c’è bisogno di meno cose. Come insegna Marie Kondo, guru del riordino, una versione più Zen della nostra casa, libera dal superfluo, è sicuramente un ambiente più sereno e salutare. Cercate, dunque, di liberarvi di quello che non utilizzate più, di soprammobili il cui unico destino è quello di rompersi uno per volta mentre spolverate, di pile di riviste che avete conservato per qualche motivo (che ora non ricordate neppure). Queste cose non vi mancheranno, ma lasceranno più spazio per l’essenziale e per la luce.

Contenitori per mettere in ordine. Scatole, contenitori, portaoggetti sono alla base di una cosa ordinata, facile da pulire e più spaziosa. Si possono riporre nei mobili, sotto i letti, o anche in bella vista. Le proposte sono infinite, per tutti i tipi di esigenze e di stili di arredamento.

Mobili salvaspazio. Letti con contenitori, sedie impilabili, tavoli pieghevoli, sono numerose le soluzioni, anche creative, per creare spazio dove non c’è, specialmente in una casa piccola.

Sfruttare angoli e pareti. Nicchie, angoli, pareti possono aiutarci a guadagnare spazio e tenere in ordine la casa. Come? Con pareti attrezzate (in cucina, in bagno, sulla scrivania o davanti alla postazione per il trucco), con mensole angolari, con mobili su misura per zone altrimenti impossibili da sfruttare.

Scegliere colori chiari. I colori chiari, meglio se neutri, moltiplicano la luce e danno una sensazione di spazio più aperto. Via libera, dunque, a pareti bianche, tessuti leggeri e trasparenti per le tende, mobili in legno chiaro.

Utilizzare gli specchi. Gli specchi hanno una duplice funzione se si desidera far apparire uno spazio più grande, perché riflettono la luce moltiplicandola e regalano l’illusione di profondità. Arredate le stanze con più specchi, sfruttando i diversi modelli, da parete, da pavimento, sulle ante dei mobili.

Vetri, porte e tramezzi. Oltre agli specchi, un altro materiale molto utile per aprire lo sguardo e far passare la luce è il vetro. Dove possibile, sceglietelo per grandi finestre (da tenere sempre pulite per far entrare la luce naturale), tramezzi, porte.