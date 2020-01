Arredamento scandinavo: 10 complementi d’arredo in stile nordico

La tipologia di arredamento scandinavo è sempre più diffusa per le sue soluzioni di design facili da abbinare: basta aggiungere alcuni complementi d’arredo in stile nordico alla casa per ricreare con poco quell’atmosfera unica fatta di colori chiari e materiali naturali.

Non serve, infatti, stravolgere lo stile di una stanza per dare un tocco “scandinavo”.

Lo insegna IKEA, che ha portato il design nordico in tutto il mondo con le sue proposte che mescolano arredi classici a mood contemporaneo.

10 complementi per un arredamento scandinavo

Qualche idea? Una poltrona in soggiorno, uno sgabello in camera da letto, una sedia nello studio, la credenza all’ingresso, il mix di colori neutri, tra grigio, bianco e nero, materiali naturali come il legno chiaro, la lana e la pelliccia sintetica, i tessili con gli immancabili pattern dal sapore anni Sessanta.

Se volete introdurre l’arredamento scandinavo in casa, ecco i complementi d’arredo in stile nordico da comprare.

Sedia SKLUM

Un’icona dello stile scandinavo, originale e versatile al tempo stesso, che combina alla perfezione design e comfort. Disponibile in 12 colori. Acquista qui

Prezzo consigliato 20,63 euro

Tavolino HOMFA

Un set composto da due tavolini da caffè eleganti e ispirati alla natura, con gambe in bambù. Le misure diverse permettono di sovrapporli. Acquista qui

Prezzo consigliato 48,99 euro

Pouf in maglia in stile Dori

Pouf strutturato lavorato a mano che può servire per sedersi, poggiare la testa o come poggia piedi. Un piccolo oggetto che è un grande pezzo di arredo. Acquista qui

Prezzo consigliato 41,99 euro

Credenza Relaxdays

Design retrò per un mobiletto dall’elegante stile anni Sessanta e il tocco scandinavo. Due le ante scorrevoli laccate in bianco e nero, originale il mix di materiali, con struttura in legno impiallacciato antigraffio e gambe in metallo nero. Acquista qui

Prezzo consigliato 84,90 euro

Lampada Tomons

Tomons propone una nuova serie di lampade in legno. Questo modello è dotato di 3 piedi che si montano alla base della lampada, con legno che mantiene le venature e il colore naturali. Acquista qui

Prezzo consigliato 89,99 euro

Divano Meubletmoi

Il modello Spring di Meubletmoi ha un aspetto accogliente, tipico dello spirito scandinavo, grazie alle linee arrotondate. A 2 posti, è ideale e pratico per i piccoli spazi. Acquista qui

Prezzo consigliato 299,99 euro

Comodino Rebecca Mobili

Originale, moderno, minimal, questo comodino a un cassetto può essere posizionato accanto al letto o al divano, o ancora in un angolo della casa dove ci sia bisogno di un appoggio in più. Acquista qui

Prezzo consigliato 44,99 euro

Scrivania Gavle

Stile minimal per questo tavolo elegante e moderno, quercia e bianco, con due cassetti e un pratico scomparto a giorno. Acquista qui

Prezzo consigliato 72,99 euro

Tappeto Insun

Morbido e confortevole, è un tappeto con antiscivolo inferiore, lavabile e realizzato in poliestere, privo di sostanze tossiche e nocive. Acquista qui

Prezzo consigliato 54,69 euro

Coperta NTBAY

Un tocco caldo, accogliente, avvolgente: lo regalano le coperte in lana, da posizionare non solo sul letto, ma su divani e poltrone, posate con nonchalance e pronte a essere utilizzate. Da scegliere rigorosamente in colori neutri. Acquista qui

Prezzo consigliato 29,99 euro