Coronavirus: Gwyneth Paltrow scrive una lettera d'amore all'Italia

Gwyneth Paltrow ha scritto e postato su Instagram una lunga lettera d’amore per l’Italia, per incoraggiarci durante l’emergenza Coronavirus. Dalla proposta di matrimonio in Umbria, ai ricordi di giovinezza, ai film girati in Italia. L’attrice ripercorre le tappe importanti della sua vita nel nostro paese, con una lettera che ci riempie d’orgoglio e ci dona un po’ di leggerezza in questi giorni difficili.

“Molti avvenimenti importanti della mia vita sono accaduti in Italia” esordisce Gwyneth Paltrow. “Mio padre morì a Roma, mentre eravamo in viaggio per il mio trentesimo compleanno. Brad mi fece la proposta in Umbria nel 2017.” L’attrice ricorda la scomparsa del padre, insieme a un evento gioiosa, la proposta di matrimonio dell’attuale marito, Brad Falchuck. Momenti di vita segnanti, sempre nel nostro paese.

“L’Italia è un posto dove siamo tornati tante e tante volte. È un paese che crede profondamente negli artigiani, nella famiglia, nelle cose fatte a mano, nella qualità a crescita lenta dei suoi beni“. Una vera e propria ode al nostro paese. La lettera è accompagnata da un video che la vede proprio tra le strade delle nostre città, tra un caffè e la pasta fatta a mano.

“Quando è iniziata l’emergenza, abbiamo unito Italia, Sud Corea e Cina e gli altri paesi colpiti nelle nostre preghiere. Ciascuno di questi paesi ci ha mostrato cosa forza, resilienza, e un senso di comunità possono fare durante questo tempo surreale, questa severa restrizione di ogni movimento, con tanti che addirittura cantano dai balconi“. La Paltrow è una dei tanti volti noti stranieri rimasti ammaliati dalle iniziative italiane per affrontare insieme l’emergenza.

L’attrice conclude con un necessario appello: “State a casa. Fate la pasta. Telefonate a vostra nonna con FaceTime. Lo supereremo“.