Gwyneth Paltrow: le critiche sui social per l’outfit eccessivamente costoso

Gwyneth Paltrow è stata criticata su Instagram per lo scatto in cui mostra un outfit eccessivamente costoso, da 780 euro circa. La guru della salute ha pubblicato la foto sul profilo ufficiale di Goop, allegando il link per l’acquisto. I fan e gli haters non hanno perso tempo, e subito hanno criticato l’attrice per il post, data l’emergenza Coronavirus. La Paltrow ha rimosso lo scatto quattro ore dopo la pubblicazione.

Nella foto apparsa su Instagram, Gwyneth Paltrow indossa un outfit casual della G. Label. Sotto la foto c’era il pulsante “tocca qui per acquistare“. Subito si sono scatenate le polemiche degli utenti. Alcuni hanno suggerito di usare la sua piattaforma per la salute, in modo corretto data la questa situazione di emergenza. In questo momento l’America ha già 41 morti a causa del Coronavirus e il presidente americano Donald Trump non ha ancora dichiarato lo stato di emergenza.

“La maggior parte dei giorni vedete Gwyneth Paltrow che indossa G.Label con un paio di scarpe da ginnastica. Per questo ogni anno prepariamo per voi una guida alle sneakers. Preparati a percorrere un terreno serio (corri, non camminare). Link in bio per la guida e tocca per acquistare il look di Gwyneth Paltrow “. Il prezzo dell’outfit e il link in bio hanno mandato su tutte le furie i suoi followes. Sicuramente le numerose polemiche hanno costretto Gwyneth Paltrow a rimovere il post dal profilo di Goop.

Gwyneth Paltrow ha lanciato Goop nel 2008, inizialmente era un newsletter, ma nel corso degli anni l’attrice ha aperto un wellness center e ha esteso il suo marchio. Nel 2020 è uscito su Netflix il documentario The Goop Lab in cui parla del suo marchio e di come aiuta le persone a ritrovare se stressi e l’armonia con il proprio corpo.