Coronavirus: la Principessa Charlotte potrebbe essere la prima a tornare a scuola

La Principessa Charlotte potrebbe essere la prima a tornare a scuola nel Regno Unito dopo il Coronavirus, insieme ai bambini della sua età. Infatti pare che la fase 2 inizierà con il ritorno a scuola dei bambini delle classi prima e sesta. Quindi sì Charlotte ma non il Principe George. Intanto Kate Middleton continua a seguire i suoi figli nelle telelezioni.

Infatti il primo ministro inglese Boris Johnson pare voglia ridurre il lockdown gradualmente, iniziando proprio dalle scuole. Per evitare sovraffollamento si inizierà solo da alcune classi, e tra queste proprio quella della Principessa Charlotte. La figlia di Kate Middleton e del Principe William ha compiuto da poco 5 anni. In questa occasione si è distinta per l’impegno nel consegnare pasta fatta a mano agli anziani del Norfolk, non lontano dalla residenza dove la famiglia sta trascorrendo la quarantena.

Così i primi di giugno Charlotte potrebbe rientrare alla Thomas’s Battersea School di Londra, frequentata anche da suo fratello maggiore. Così la famiglia potrebbe rientrare definitivamente nella capitale, dopo la lunga percorrenza in campagna. Niente scuola invece per il Principe George. Pare infatti che secondo il decreto l’anno scolastico del Principino è tra gli ultimi che rientrerà tra i banchi di scuola.

Un nuovo motivo di gelosia tra fratelli, forse. Infatti Kate Middleton aveva già svelato nei giorni scorsi che George è geloso di Charlotte, per via dei suoi compiti. “George vorrebbe fare quelli di sua sorella” aveva ironizzato la Duchessa. “Le filastrocche sui ragni sono decisamente più divertenti dei suoi compiti d’inglese o di matematica“.

Ma Kate ha assicurato che non le è pesato affatto questo periodo di quarantena, affermando che si è divertita a seguire i figli nelle telelezioni. Se l’emergenza Coronavirus inizierà a rientrare, la Principessa Charlotte e tanti bambini inglesi potranno tornare a scuola all’inizio del prossimo mese.