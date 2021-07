Cosmetici in formato mini da viaggio (non solo kit)

Quando si prepara la valigia per un viaggio, spesso si buttano nel beauty case prodotti a caso, campioncini oppure flaconi mezzi vuoti da finire. Esistono, invece, della valide alternative per non rinunciare a una buona skincare routine e tanto meno a un buon make up, basta sfruttare il formato mini dei migliori cosmetici attualmente in commercio. I formati da viaggio sono barattoli, kit e confezioni pensati proprio per non dover rinunciare a nulla, nemmeno nei giorno in cui si è lontani da casa (e dalla propria comfort zone).

Tra i maggiori vantaggi nell’utilizzo di prodotti in formato mini da viaggio, c’è sicuramente lo spazio che si recupera nel beauty case, essendo i flaconi pensati per questo scopo proprio in dimensioni ridotte, di conseguenza lo spreco di prodotto rimane molto contenuto. In più non va dimenticato il limite di 100ml per ogni prodotto liquido che si può inserire in un bagaglio portato a mano sull’aereo: qualora si volesse evitare di mettere in stiva il beauty case, nel bagaglio che viene con noi in aereo i flaconi non possono superare appunto i 100ml.

Fatte queste premesse, ecco alcuni dei migliori prodotti in commercio disponibili in pratici kit e/o in taglia piccola.

Cosmetici formato mini: prodotti per il corpo

Per risparmiare, spazio (e prodotto), un buon travel kit contiene mini size di tutto quello che serve sotto la doccia.

Biofficina Toscana Set di Minitaglie Eco Bio

È un set di mini taglie per la detergenza. Contiene un detergente delicato, uno shampoo delicato e un balsamo concentrato attivo. Il set è perfetto da portare sempre con sé ed è a tutti gli effetti un travel kit ecologico, non solo per i prodotti eco bio che contiene ma anche per le mini size studiate affinché si possano facilmente riempire nuovamente una volta terminato il prodotto.

Disponibile da AmicaFarmacia a 14,90 euro Acquista ora

Cosmetici formato mini: prodotti per il viso

Il mercato dei prodotti cosmetici è vastissimo, le taglie mini sono anche un buon pretesto per provare un prodotto di cui abbiamo sentito tanto parlare ma su cui non si vuole ancora azzardare l’acquisto con il formato regolare.

Charlotte’s Magic Cream Crema Viso Idratante Formato Mini

Crema molto famosa e pluripremiata, disponibile anche nel formato da 15 ml. È perfetta per un uso quotidiano e anche per essere portata in viaggio. È celebre per la cosiddetta “pelle Tilbury”, che la creatrice Charlotte usava in origine per trasformare l’aspetto spento e stanco delle modelle durante le faticose fashion week. Grazie a una combinazione unica a base di oli e principi attivi, nutre, lenisce e ammorbidisce la pelle. È indicata per ogni tipo di pelle e a qualsiasi età. Questa crema idratante è diventata talmente iconica da essere un must have in qualsiasi trousse, in questo formato è perfetta anche in viaggio.

Disponibile da Sephora a 30 euro Acquista ora

Biophytorelax Travel Kit Carbone Detergente Viso + Latte Micellare + Maschera Viso Sos Detox

È una pochette in morbido cotone che contiene 3 cosmetici specifici a base di carbone di bamboo per la tipologia di pelle. Il primo è un carbone detergente con una texture nera, facile da risciacquare. La pelle del viso appare intensamente pulita e purificata da tracce di inquinamento ed eccesso di sebo. Il secondo è un latte detergente e purificante che asporta impurità, trucco e tracce di inquinamento da viso e occhi. Il terzo prodotto in crema è una maschera, anch’essa con texture nera, dona freschezza e luce alle pelli più stressate dalla routine cittadina. Svolge una funzione purificante e assorbente.

Disponibile da Douglas a 7,99 euro Acquista ora

Cosmetici in formato mini: make up da viaggio

Come abbiamo visto non c’è alcuna ragione per rinunciare al make up in viaggio, nemmeno nelle occasioni in cui lo spazio in valigia è davvero limitato.

Benefit Cosmetics Mini BADgal Bang

È il mascara dal volume esplosivo con una tenuta fino a 36 ore, ed è considerato uno dei migliori mascara in circolazione ormai da qualche anno. La formula è composta da aero-particelle, uno dei materiali più leggeri conosciuti, utile per non appesantire lo sguardo. Contiene anche ProVitamina B5, conosciuta per la sua capacità di aumentare lo spessore e la forza delle ciglia. Il prodotto è modulabile ed è resistente all’acqua. Lo scovolino è composto da 300 setole a forma di mezzo cono per ottimizzare il rilascio della formula sulle ciglia.

Disponibile da Sephora a 17,90 euro Acquista ora

Dior Forever Natural Nude

Anche in vacanza mai rinunciare al fondotinta. Meglio se leggero e a lunga tenuta. Dior Forever è composto al 96% da ingredienti di origine naturale, ha una texture fresca ed è stato pensato per far respirare la pelle.

Disponibile da Sephora a 47,90 euro Acquista ora

Nars Mini Dolce Vita Cheek And Lip Duo

La confezione da viaggio firmata Nars comprende un mini blush, per una carnagione fresca e naturale, e la mini velvet lip pencil per labbra opache dal colore a lunga tenuta. Le dimensioni di questa matita consentono un’applicazione facile e veloce per riempire e definire le labbra.

Disponibile da Sephora a 24 euro Acquista ora