L’arrivo dell’estate e delle alte temperature non precludono necessariamente l’uso del fondotinta. Chiaramente con l’arrivo del caldo cambiano le esigenze della pelle e diventa fondamentale la protezione dai raggi solari. Il fondotinta estivo ha una texture differente una una formulazione più leggera ma non per questo meno coprente.

Meglio quindi privilegiare un fondotinta dalla consistenza seimifluida in grado di consentire una copertura senza appesantire la pelle del viso.

Quali caratteristiche deve avere un fondotinta estivo?

A differenza di quelli per altri momenti dell’anno e adatti sicuramente a temperature più basse, un buon fondotinta per l’estate deve avere delle caratteristiche precise:

lunga tenuta per non sciogliersi di fronte al sole cocente;

per non sciogliersi di fronte al sole cocente; texture leggera e traspirante per non soffocare la pelle;

e traspirante per non soffocare la pelle; SPF per proteggere dai raggi solari.

Inoltre, bisogna tenere conto anche del tipo di pelle: un fondotinta per l’estate adatto per esempio a una pelle matura risponde a specifiche necessità, esistono infatti formulazioni all’avanguardia ricche di principi attivi in grado di idratare oltre che di uniformare l’aspetto del viso.

Il fondotinta per l’estate ha una missione difficile da compiere: deve essere coprente e allo stesso tempo impalpabile, deve idratare ed essere al contempo leggero. Sembra impossibile ma alcuni brand hanno realizzato il prodotto perfetto, in grado di svolgere tutte queste azioni contemporaneamente. Provare per credere.

Fondotinta estivo per pelle spenta o matura

Come abbiamo detto, una pelle matura è continuamente alla ricerca di idratazione e luminosità: tutte caratteristiche che un buon fondotinta per l’estate deve avere.

Korff Cure Make Up

Il brand ha formulato un fondotinta di ultima generazione con una durata testata fino a 16 ore. È arricchito con acido ialuronico e vitamina E. Inoltre ha un filtro di protezione ai raggi UV pari a SPF 15, e protegge il viso dal foto invecchiamento.

Disponibile da AmicaFarmacia a 30,99 euro

Fondotinta estivo per pelle intollerante o sensibile

La pelle più sensibile e intollerante ha bisogno di cosmetici specifici, formulati con attenzione e per niente aggressivi. Tra i prodotti pensati proprio per rispondere a queste esigenze ci sono i mascara per occhi sensibili e i fondotinta per le pelli più fragili con formulazioni naturali e bio.

Avene Haute Protection Compatto

Il fondotinta Avene è senza filtri chimici, senza parabeni e ad alta protezione solare. È resistente all’acqua ed è pensato per le pelli intolleranti. Infine garantisce un’ampia protezione dai raggi UVB e UVA.

Disponibile da AmicaFarmacia a 23,90 euro

Fondotinta estivo per tutti i tipi di pelle

Il perfetto fondotinta per l’estate ha una consistenza fluida in grado di idratare, proteggere e illuminare il viso.

Sublimage L’Essence de Teint di Chanel

L’ultimo nato in casa Chanel è il primo fondotinta in siero della Maison. Grazie alla sua formulazione innovativa ha una texture avvolgente, fresca e leggera che illumina il colorito e idrata la pelle proteggendola dalle aggressioni esterne. Il colorito è illuminato grazie alle particelle fotoriflettenti per un effetto uniforme e satinato. Gli ingredienti principali della formulazione sono: l’acqua concentrata di Vanilla Planifolia che preserva la qualità della pelle grazie al suo potere antiossidante; l’olio di vaniglia ottenuto tramite enfleurage che è come un velo sulla pelle che dà morbidezza e confort; e, infine, i pigmenti rivestiti, associati a polimeri filmogeni, ottimizzano la tenuta del fondotinta.

Il fondotinta è un'esclusività disponibile solamente online e nelle Beauty Boutique CHANEL al prezzo di 140 euro.

Fondotinta estivo per pelli normali, miste o grasse

Con pelle normale si intende una pelle che non soffre di particolari problematiche ma che comunque necessita di protezione e idratazione come tutte le altre.

Bobbi Brown Skin Long-Wear Weightless

Questo fondotinta a coprenza totale assicura un finish opaco dall’effetto naturale. È formulato seguendo una procedura di fusione a freddo che lo rende liquido con una resa confortevole. Idrata la pelle offrendo al tempo stesso una coprenza totale. Inoltre contiene pigmenti dall’effetto foto riflettente che si adattano ai toni della pelle. Contiene anche polveri minerali naturali che aiutano a controllare la produzione di sebo per riequilibrare e opacizzare l’incarnato. È disponibile in diverse tonalità ed è resistente all’acqua e all’umidità. Anche lui promette una durata fino a 16 ore.

Disponibile su LookFantastic a 36,45 euro

La pelle mista o grassa fa i conti con l’eccessiva produzione di sebo soprattutto in estate, e ha bisogno di essere adeguatamente protetta con formulazioni compatte e traspiranti.

Shiseido UV Protective Compact Foundation

Questo fondotinta compatto e vellutato al tatto riesce a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne più comuni, come i raggi UV più dannosi. È waterproof e combatte l’eccessiva produzione di sebo con un finish opaco e naturale a lunga tenuta. È perfetto per essere usato in spiaggia d’estate oppure in città. Corregge il colorito irregolare, maschera i pori visibili e le piccole rughe. Per un risultato naturale e leggero si può applicare umidificando leggermente la spugna, per un finish più coprente basta applicarlo con la spugnetta asciutta. È un fondotinta perfetto anche durante l’esposizione al sole, per godere di una tintarella in piena sicurezza.

Disponibile da Sephora a 28,00 euro