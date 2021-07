Latte detergente, la guida definitiva (in base al tipo di pelle)

Una skincare che si rispetti parte dalla cura della pelle e il latte detergente in questo caso è il prodotto cosmetico ideale per un’adeguata e profonda pulizia del viso a casa.

Per rendere l’epidermide davvero radiosa e priva di impurità, bisogna sapere quale tipo di detergente viso usare per la propria cute. Dalla pelle secca a quella grassa, mista o normale ognuna di essa necessita di un prodotto ad hoc, realizzato con ingredienti utili ad esaltarne la bellezza naturale.

Non solo, il latte detergente è fondamentale anche per preparare il viso al make-up che, in questo modo, sarà più luminoso e a lunga tenuta.

Latte detergente: come si usa?

Il latte detergente, insieme agli altri prodotti per la detersione del viso, è un prodotto da utilizzare per la routine quotidiana. È in grado di preservare la pelle dall’invecchiamento cutaneo ed eliminare ogni traccia di residuo di trucco dal viso.

Proprio per questo motivo, utilizzare correttamente il latte detergente consente di ottenere tantissimi benefici. Ecco come fare la mattina e la sera:

applicatelo la mattina , con l’aiuto di un dischetto di cotone, per purificare la pelle dai segni della notte e ridare nuova vitalità alla cute prima del make-up. Prima di lavare il viso, passate il dischetto di cotone imbevuto con una piccola quantità di latte detergente su tutta la cute e massaggiate con movimenti circolari. Procedete con il risciacquo e, in ultimo, aggiungere uno strato di crema idratante o un siero all’acido ialuronico per levigare e tonificare l’epidermide;

, con l’aiuto di un dischetto di cotone, per purificare la pelle dai segni della notte e ridare nuova vitalità alla cute prima del make-up. Prima di lavare il viso, passate il dischetto di cotone imbevuto con una piccola quantità di latte detergente su tutta la cute e massaggiate con movimenti circolari. Procedete con il risciacquo e, in ultimo, aggiungere uno strato di crema idratante o un siero all’acido ialuronico per levigare e tonificare l’epidermide; usatelo la sera per rimuovere ogni traccia di trucco e smog dalla pelle. La prima regola base è di usarlo sempre dopo lo struccante. Quindi, versate un po’ di latte detergente su un dischetto di cotone o un panno in microfibra e massaggiate su tutto il viso e, in modo particolare, su occhi e labbra. Risciacquate con acqua tiepida e tamponate la pelle con un asciugamano pulito. Infine, procedete con i prodotti usati per la skincare quotidiana: tonico, booster viso e crema per la notte.

I benefici del latte detergente

Il latte detergente non presenta alcuna controindicazione: per tale ragione può essere utilizzato due volte al giorno, mattino e sera, per iniziare o completare la routine di bellezza. Inoltre, i benefici che si ricavano dall’uso del prodotto cosmetico sono svariati. Vediamoli:

ha alta tollerabilità : il latte detergente, rispetto ad altri prodotti cosmetici, viene tollerato maggiormente dalla pelle. Questo sta a significare che non crea irritazioni cutanee e non disidrata la cute;

: il latte detergente, rispetto ad altri prodotti cosmetici, viene tollerato maggiormente dalla pelle. Questo sta a significare che non crea irritazioni cutanee e non disidrata la cute; ha pH neutro : non altera l’equilibrio naturale dell’epidermide, caratteristica che rende il latte detergente uno dei prodotti beauty più idonei a tutti i tipi di pelle, anche quelle particolarmente secche e sensibili;

: non altera l’equilibrio naturale dell’epidermide, caratteristica che rende il latte detergente uno dei prodotti beauty più idonei a tutti i tipi di pelle, anche quelle particolarmente secche e sensibili; è un alleato contro il sebo in eccesso : usato quotidianamente, il latte detergente riduce il sebo in eccesso e le impurità favorendo la normale ossigenazione dei tessuti. Grazie alla sua texture piuttosto grassa si lega ai lipidi eliminandoli;

: usato quotidianamente, il latte detergente riduce il sebo in eccesso e le impurità favorendo la normale ossigenazione dei tessuti. Grazie alla sua texture piuttosto grassa si lega ai lipidi eliminandoli; è super idratante : perfetto da usare su zone del viso secche o irritate, grazie al suo potere idratante e lenitivo la pelle è immediatamente più morbida e addolcita.

: perfetto da usare su zone del viso secche o irritate, grazie al suo potere idratante e lenitivo la pelle è immediatamente più morbida e addolcita. ha un’azione stuccante: elimina i residui del make-up più ostinato dal viso con delicatezza e senza irritare la pelle.

Latte detergente e tipo di pelle

In commercio esistono diverse tipologie di latte detergente che si possono scegliere per il benessere cutaneo quotidiano in base alle diverse formulazioni. Nello specifico, quale prodotto detergente scegliere in base al tipo di pelle che si ha? Vediamole:

pelle secca. Caratteristica di questo tipo di cute è la sua sottigliezza e fragilità. Per tale motivo la pelle secca necessita di un latte detergente privo di alcol e, allo stesso tempo, ricco di ingredienti nutrienti, come il burro di cacao o di karitè, che idratano, nutrono e hanno un potere emolliente e filogeno. Sono da preferire tutti quei prodotti a base di acido ialuronico, che agiscono in profondità; pelle grassa. Una pelle di questo genere presenta sebo in eccesso, pori dilatati, sensazione oleosa nella parte del viso detta a “T” (fronte-naso-mento). Un latte detergente idoneo sarà quello che presenta il cosiddetto principio di affinità, ovvero un’azione meccanica legata a una chimica. In questo caso, i prodotti da scegliere sono in schiuma, possibilmente dal potere sebo-equilibrante, capace di ridurre le infiammazioni acneiche e la secrezione sebacea; pelle mista. Considerata la tipologia di pelle più diffusa tra le donne. Presenta caratteristiche simili sia alla pelle secca, sia alla pelle grassa. In questo caso, il latte detergente più giusto è quello che presenta una texture molto liquida e leggera, che non lascia sensazioni di unto sulla pelle ma allo stesso tempo rimuove i residui di trucco in profondità; pelle normale. Luminosa, trasparente e quasi senza imperfezioni. È la pelle che ogni donna vorrebbe, la cute tipica dell’età pre-puberale. Il latte detergente idoneo è lenitivo, non aggressivo, privo di alcol e super idratante.

3 consigli per applicare il latte detergente

Dopo aver scoperto come usare al meglio il latte detergente, scopriamo i consigli dettati dai migliori dermatologi per un risultato ancora più inclusivo legato all’uso del latte detergente:

detersione accurata del viso : il dermatologo Todd Minars , assistente professore clinico di dermatologia presso l’University of Miami School of Medicine, afferma che prima di usare il latte detergente non c’è bisogno di detergere a fondo il viso più volte durante la giornata. Basta una volta, alla sera, mentre per la mattina, basterà un semplice risciacquo con acqua. Questo perché, lavando troppo la cute, tutti gli oli e i grassi naturali del viso andrebbero persi lasciando libero accesso a batteri e possibili infezioni cutanee;

: il dermatologo , assistente professore clinico di dermatologia presso l’University of Miami School of Medicine, afferma che prima di usare il latte detergente non c’è bisogno di detergere a fondo il viso più volte durante la giornata. Basta una volta, alla sera, mentre per la mattina, basterà un semplice risciacquo con acqua. Questo perché, lavando troppo la cute, tutti gli oli e i grassi naturali del viso andrebbero persi lasciando libero accesso a batteri e possibili infezioni cutanee; non esagerare con le quantità . Il dermatologo Viseslav Tonkovic-Capin , spiega che usare un eccesso di prodotto non renderà la pulizia del viso migliore, anzi, andrà a peggiorarla. Il suggerimento è applicare una noce di latte detergente sul palmo delle mani e lavoralo aggiungendo un po’ di acqua calda fino a creare una morbida schiuma;

. Il dermatologo , spiega che usare un eccesso di prodotto non renderà la pulizia del viso migliore, anzi, andrà a peggiorarla. Il suggerimento è applicare una noce di latte detergente sul palmo delle mani e lavoralo aggiungendo un po’ di acqua calda fino a creare una morbida schiuma; da quale zona del viso partire? Il Dott. Peterson Pierre spiega che la soluzione migliore è partire dalla parte superiore del viso, scendendo via via sempre più in basso. Quindi, strofinare con un movimento circolare iniziando dalla fronte, poi intorno agli occhi, lungo la guancia e per finire sul mento.

Latte detergente: 5 prodotti da acquistare

Presenti in formulazioni e texture differenti, il latte detergente è disponibile in mousse, in gel, in burro, in lozione, liquido, in crema e, persino in salviette. In base alle esigenze epidermiche specifiche, abbiamo selezionato alcuni tra i migliori prodotti disponibili sul mercato.

1. Latte detergente anti-età – Collistar

Il latte detergente Collistar è molto più che un semplice detergente, costituisce un vero e proprio trattamento di bellezza per il viso. Abbina l’efficacia di un esclusivo mix di vitamine e attivi idronutrienti alla delicatezza delle sostanze vegetali che rimuovono impurità e trucco da viso e occhi, regalando levigatezza ed elasticità alla pelle.

Prezzo consigliato 22 euro Acquista ora

2. Latte detergente delicato – Avène

Formulato con agenti detergenti delicati che rimuovono dolcemente lo sporco, il trucco e le impurità, lasciando la pelle elastica e liscia come la seta. Il latte detergente Avène è inoltre, arricchito con l’acqua termale Avène, gentile sulla pelle, per prevenire le irritazioni e ripristinare la naturale barriera protettiva cutanea. Appositamente pensato per pelli secche e molto secche.

Prezzo consigliato 13,45 euro Acquista ora

3. Les Démaquillants De Beauté Crème – Guarlain

Guerlain presenta una nuova crema detergente, la Crème de Beauté, trattamento struccante di estremo benessere per il viso. La texture ricca e vellutata di questa crema trasforma ogni utilizzo in un momento di puro piacere. Pensata per tutti i tipi di epidermide.

Prezzo consigliato 64,50 euro Acquista ora

4. Biosource Latte Detergente per Pelli Normali e Miste – Biotherm

Il latte detergente Biosource firmato Biotherm si presenta con una texture setosa che consente una pulizia della pelle ad alta precisione. Ricco di estratti di L. Saccarina è stato ideato specificamente per pelli normali e miste.

Prezzo consigliato 21,50 euro Acquista ora

5. CeraVe – Mousse Detergente viso per Pelli Grasse e Sensibili

Il detergente viso schiumogeno di CeraVe, rinfresca la pelle come un delicato struccante adatto per le pelli grasse e sensibili. Il gel si trasforma in una schiuma leggera che elimina lo sporco, il sebo in eccesso e le impurità, preservando la forza della naturale barriera della cute.

Prezzo consigliato 10,95 euro Acquista ora