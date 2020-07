Crema schiarente viso: le migliori per combattere le macchie

Esposizioni al sole prolungate e in modo scorretto, fumo, smog e invecchiamento cutaneo sono alcune delle cause delle macchie scure sulla pelle: una crema schiarente viso aiuta a contrastare l’iperpigmentazione e l’eccesso di melanina determinato da agenti esterni.

La crema schiarente o anti macchia agisce per uniformare l’incarnato ma l’effetto non è immediato: va infatti utilizzata per un periodo prolungato e in maniera costante per avere l’effetto desiderato. Va ricordato inoltre che una crema schiarente è differente da una corpo.

Crema schiarente viso: a cosa serve

Una crema sbiancante per il viso può avere una consistenza leggera come un siero oppure una texture più cremosa, ad alta concentrazione.

oppure una texture più cremosa, ad alta concentrazione. È un trattamento preventivo , poiché blocca la disfunzione dei processi che producono melanina ed evita la ricomparsa delle macchie (ristagni di melanina).

, poiché blocca la disfunzione dei processi che producono melanina ed evita la ricomparsa delle macchie (ristagni di melanina). Molti prodotti riescono a correggere le macchie scure già presenti sul viso, uniformando l’incarnato e rendendolo più luminoso.

e rendendolo più luminoso. È opportuno usare il siero o la crema per un periodo di almeno 3 mesi , poiché gli ingredienti inclusi necessitano di tempo per fare effetto.

, poiché gli ingredienti inclusi necessitano di tempo per fare effetto. È sempre bene abbinare al trattamento schiarente, l’uso di una buona crema solare per prevenire i danni dei raggi UV.

Le migliori creme schiarenti per combattere le macchie

Jeanne Piaubert Isowhite Crème Visage

Una crema globale schiarente viso per illuminare l’incarnato, attenuare le macchie scure, proteggere la pelle dalle aggressioni esterne e ritrovare una carnagione uniforme grazie all’azione combinata dell’AA2G e del Niacinamide.

Caratteristiche: potenziata dal complesso BeautyOmic, la pelle risulta più bella e più giovane.

Prezzo consigliato: 77 euro Acquista ora

Collistar Concentrato anti macchia

Emulsione specifica per il trattamento localizzato delle macchie cutanee. Grazie all’associazione di Acido Glicolico e Niacinamide, agisce bloccando a tutti i livelli il processo di melanogenesi e schiarisce progressivamente le macchie. Utilizzato mattina e sera, riduce l’intensità delle macchie da iperpigmentazione dovute a sole, invecchiamento cutaneo, acne o di origine ormonale.

Caratteristiche: potenziato con Niacinamide, la vitamina PP.

Prezzo consigliato: 29 euro Acquista ora

Filorga Pigment-White Crema Schiarente Viso

Crema anti-macchie effetto uniformante e illuminante a 3 azioni: anti-macchie immediata e duratura, omogeneità dell’incarnato, luminosità. Il trattamento Medi-Cosmetique in grado di agire a 360° sulle discromie cutanee per rivelare un incarnato omogeneo e luminoso. Libera l’incarnato dalle imperfezioni.

Caratteristiche: arricchita da principi attivi anti-età, consente di unire la specifica azione anti-macchia e uniformante all’azione di ringiovanimento globale.

Prezzo consigliato: 64 euro Acquista ora

Caudalie Vinoperfect Crema Illuminante Antimacchie

Arricchita con Viniferina e niacinamide, corregge, previene tutti i tipi di macchie (sole, età, cicatrici da acne, macchie brune, maschera gravidica…) e uniforma l’incarnato. Le sue particelle illuminanti di origine naturale donano alla pelle un tocco di luminosità immediato. La sua fragranza fitoaromatica fresca e discreta associa le note verdi di bergamotto, mandarino, foglia di limone, cetriolo e menta fresca.

Caratteristiche: la texture gel vellutata si fonde sulla pelle donandole luminosità e idratazione senza ungere.

Prezzo consigliato: 33,60 euro Acquista ora

Daily Resurfacer di Dermalogica

Trattamento esfoliante, da lasciar agire, per tutti i tipi di pelle e per uso quotidiano. Ogni dose giornaliera misurata con precisione contiene una sola applicazione di idrossiacidi alpha e beta e di enzimi (che rendono la pelle più liscia), per ridurre la comparsa dei segni del tempo senza irritare la pelle.

Caratteristiche: uniforma l’incarnato grazie agli estratti di riso, ai rooibos lenitivi (aspalathus linearis) e al tè verde, i quali, miscelati con acido ialuronico e zostera, permettono alla pelle di trattenere l’idratazione necessaria e ridurre la comparsa delle linee sottili.

Prezzo consigliato: 81 euro Acquista ora