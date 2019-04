Un break irresistibile, un dolce stratagemma per rendere golosa perfino una semplice fetta biscottata: le creme spalmabili artigianali sono un passepartout capace di rendere più piacevole ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena, quando quel languore zuccherino resta in attesa di essere placato con un cucchiaino colmo di crema alle nocciole (per non parlare di quella al pistacchio o al cioccolato fondente).

Niente massive produzioni industriali, conservanti e coloranti chimici ma un’eccellente materia prima e un’accurata lavorazione del prodotto: vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca?

Leggete la nostra classifica sulle migliori marche di creme spalmabili artigianali, ottime sia da sole che in accompagnamento al dessert.