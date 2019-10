Bombshell, trama, cast e curiosità del film

È bastata la notizia che Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie fossero insieme nel film Bombshell per mandare in visibilio i fan di mezzo mondo: uscita prevista il 20 dicembre negli Stati Uniti e ancora non comunicata la data di rilascio per l’Italia, ma l’attesa è alle stelle. Tra le prime indiscrezioni, oltre al cast, è trapelata la trama del lungometraggio sullo scandalo molestie sessuali a Fox News, raccontato dal punto di vista delle donne, che ha portato alla caduta di Roger Ailes, presidente e Ceo del canale tv statunitense.

Due Oscar (a Theron per Monster e a Kidman per The Hours), tre generazioni a confronto: in comune, per le attrici, la bellezza e – soprattutto – la bravura con cui si sono fatte strada a Hollywood.

Negli anni non hanno avuto paura di rinunciare a ruoli di bellissime, per calarsi, con successo, in personaggi combattuti e controversi, dando prova – come nel caso di Charlize Theron in Non succede, ma se succede… – di doti anche da comiche navigate.

Bombshell, la trama del film

Il film racconta la disfatta di Roger Ailes, presidente e Ceo di Fx News, morto nel 2017 a seguito di una complicazione di un trauma cranico. Ailes è stato costretto nel luglio del 2016 ad abbandonare la presidenza del del gruppo televisivo che fa capo a Rupert Murdoch. Le accuse di molestie sessuali ai danni delle sue dipendenti lo hanno costretto alla resa dopo anni di omertà.La prima a rivelare le molestie subite è stata l’anchorwoman Gretchen Carlson, con una causa giudiziaria contro di lui. Poi altre giornaliste del gruppo si sono fatte avanti, incoraggiate dall’esempio della Carlson.

Il cast di Bombshell

Nicole Kidman è Gretchen Carlson, la conduttrice di Fox News che accusò Ailes di molestie sessuali nel 2016, mentre Charlize Theron è Megyn Kelly, la cui decisione di rendere pubblica la sua storia di abuso rappresentò una svolta nell’inchiesta. John Lithgow veste i panni di Ailes, mentre Malcolm McDowell è il presidente di News Corp Rupert Murdoch. A Margot Robbie il ruolo della produttrice immaginaria di Fox News, Kayla Pospisil.

Curiosità sul film con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie