Leggero: indicato per capelli sottili o particolarmente delicati, tende a schiarire di uno o al massimo due toni la chioma.

Medio: indicato per capelli normali, privi di particolari problematiche, e aiuta a schiarire di tre o quattro toni.

Forte: indicato per capelli robusti e spessi, utile se l’intenzione è cambiare radicalmente colore in quanto tende a schiarire addirittura di sette o otto toni la colorazione.

Sarà il parrucchiere professionista a indicare il tipo di decapaggio consigliato in base alla struttura e alla salute dei capelli, in modo da arrivare progressivamente al risultato ottimale senza pregiudicare la salute e la bellezza della chioma.

A chi è adatto questo trattamento?

Il decapaggio dei capelli è il trattamento ideale per chi desidera rimuovere un colore artificiale errato o sgradito, per chi desidera una schiaritura più o meno intensa del proprio colore naturale, per chi intende enfatizzare una successiva colorazione, schiarendo leggermente la propria base naturale.

Essendo meno aggressivo di una classica decolorazione, non va a pregiudicare la salute e la bellezza della chioma ma al contrario si presta a numerose proposte successive, tutte finalizzate a rendere il colore definitivo brillante, luminoso e multidimensionale.

Come si effettua il trattamento?

Il decapaggio avviene in maniera del tutto similare a una decolorazione: viene impiegato un prodotto specifico caratterizzato da una leggera quantità di ossigeno che può variare dai 20 ai 40 volumi a seconda del risultato che si desidera ottenere che, nel caso di una correzione totale, va applicato su tutta la chioma ancora asciutta con l’ausilio di un pennello, e mantenuto in posa per 20 minuti (mezz’ora al massimo), a seconda della tipologia di capello e del grado di correzione che si desidera ottenere. Nel caso di una correzione parziale, invece, il prodotto viene applicato sui capelli umidi e tamponati lasciando in posa il tempo necessario per ottenere il risultato desiderato.

In entrambi i casi è bene ricordare che, al termine del decapaggio, il capello risulta poroso e in parte sensibilizzato, motivo per cui è opportuna l’applicazione di una maschera ristrutturante che agisca richiudendo le squame del capello, facendo sì che la colorazione eventualmente applicata successivamente risulti ottimale.

Il decapaggio rovina i capelli?

Sebbene il decapaggio sia differente rispetto ad una decolorazione classica, e decisamente meno aggressivo, i prodotti impiegati per effettuare tale trattamento contengono comunque una percentuale di acqua ossigenata variabile che in qualche modo tende – seppur lievemente – ad alterare la struttura del capello.

Il parrucchiere professionista combinerà al trattamento, proprio per limitare i danni, prodotti specifici ristrutturanti e ricostituenti che aiuteranno a riportare la struttura del capello al suo stato originale preservandone in questo modo bellezza e luminosità. Non c’è nulla di cui preoccuparsi se ci si affida a mani esperte senza ricorrere al “fai da te” e all’improvvisazione.

Cura dei capelli successiva al trattamento

La cura dei capelli è necessaria ed indispensabile a prescindere dai trattamenti effettuati: un capello perfettamente sano tende a rovinarsi di meno rispetto a un capello sensibilizzato, qualora si decida di ricorrere a trattamenti aggressivi o comunque indelicati nei confronti della chioma.

In particolare, nel caso in cui si ricorra al decapaggio, dal momento in cui si ha a che fare con un trattamento simile alla decolorazione, è opportuno nutrire a fondo i capelli attraverso l’utilizzo di prodotti specifici e mirati, preferibilmente ristrutturanti e nutrienti, applicati sotto forma di oli, maschere o impacchi. Anche in questo caso sarà il parrucchiere professionista a offrire una consulenza mirata finalizzata alla creazione di una routine domiciliare da seguire scrupolosamente dopo un trattamento di questo genere.