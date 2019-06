Dermalogica, a Milano il nuovo store dedicato alla bellezza

Dermalogica sbarca a Milano: il brand californiano conquista la città meneghina con il primo flagship store dedicato alla vendita dei prodotti di bellezza e ai trattamenti in cabina o in poltrona per prendersi cura della pelle.

Leader nella cura professionale della pelle, fondata nel 1986 dall’estetista Jane Wurwand, Dermalogica ha aperto uno spazio, a Largo la Foppa 4, dove poter educare i propri clienti a conoscere e a curare di sé.

Accolti da personale altamente specializzato (accreditato da The International Dermal Institute, uno dei più autorevoli istituti di formazione post-diploma per la cura della pelle a livello mondiale) – e sempre sorridente – si entra così in un piccolo universo interamente dedicato alla bellezza e alla salute del viso: accanto alla parte espositiva con tutte le linee prodotto, lo Skin Bar, dove effettuare l’analisi della pelle e i trattamenti espressi, un’area con due poltrone e una cabina dove eseguire i trattamenti personalizzati.

Dermalogica promuove un concetto nuovo di bellezza che si basa su tre pilastri fondamentali: formazione, personalizzazione e tocco umano che insieme a una forte predisposizione per la ricerca scientifica e all’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati permettono al brand di offrire servizi all’avanguardia.

“Il flagship di Largo la Foppa rappresenta un ulteriore passo avanti per noi che vogliamo essere sempre più presenti con le nostre Skin Therapist sul territorio. Dopo Milano abbiamo in programma altre quattro aperture in città come Roma, Firenze, Torino e Venezia“, ha spiegato Luca Sisto, General Manager Italia di Unilever Prestige e responsabile dell’integrazione e del lancio di Dermalogica sul mercato italiano.

Scopriamo quali trattamenti poter eseguire all’interno dello store di Largo La Foppa, a Milano, e 5 must have Dermalogica da provare.

I servizi di Dermalogica a Milano

Face Mapping : allo Skin Bar, gli esperti di Dermalogica identificano il tipo di pelle della cliente e ne valutano lo stato, consigliando la skin routine più adatta alle esigenze e creando un allentamento personalizzato per riportare la pelle in perfetta forma. Dura 5 minuti ed è gratuito.

: allo Skin Bar, gli esperti di Dermalogica identificano il tipo di pelle della cliente e ne valutano lo stato, consigliando la skin routine più adatta alle esigenze e creando un allentamento personalizzato per riportare la pelle in perfetta forma. Dura 5 minuti ed è gratuito. FaceFit : allo Skin Bar, viene eseguito il trattamento express con prodotti Dermalogica, per ottenere una pelle più luminosa immediatamente. Dura 10 minuti e costa 15 euro.

: allo Skin Bar, viene eseguito il trattamento express con prodotti Dermalogica, per ottenere una pelle più luminosa immediatamente. Dura 10 minuti e costa 15 euro. ProSkin 30 : in poltrona, si esegue la pulizia del viso, un trattamento intensivo, una maschera volta a ripristinare gli equilibri naturali della pelle, rendendola idratata e rigenerata. Dura 30 minuti e costa 45 euro.

: in poltrona, si esegue la pulizia del viso, un trattamento intensivo, una maschera volta a ripristinare gli equilibri naturali della pelle, rendendola idratata e rigenerata. Dura 30 minuti e costa 45 euro. ProSkin 60: in cabina, ci si sottopone a un trattamento personalizzato che in base ai risultati del Face Mapping dona un’immediata sensazione di benessere, attraverso un percorso che coinvolge i 5 sensi. Ideale per una pelle sana, rigenerata e radiosa. Dura 60 minuti e costa 90 euro.

I 5 must have Dermalogica

1. Age Bright Clearing Serum

Siero purificante e illuminante, altamente concentrato e attivo, formulato per esfoliare, prevenire gli inestetismi, accelerare il turnover cellulare e aiutare a ridurre i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Prezzo consigliato: 70 euro

2. Age Bright Spot Fader

Trattamento topico illuminante due in uno che aiuta a ridurre la comparsa di inestetismi attivi e cicatrici.

Prezzo consigliato: 46 euro

3. Clearing Defense SPF30

Crema idratante ultra leggera che protegge e opacizza la pelle per tutto il giorno. Performante ed opacizzante infatti, agisce come una vera e propria barriera tra pelle e agenti ambientali Proteggendola da raggi UV, inquinamento, radicali liberi e fastidiosi residui di make-up.

Prezzo consigliato: 29 euro

Formula avanzata che difende la pelle dai raggi UV e li usa a vantaggio della pelle. La tecnologia drone intelligente, attivata dalla luce, converte la luce in maggiore luminosità cutanea per un effetto radioso naturale. La tecnologia antiossidante protegge la pelle dai radicali liberi e dall’inquinamento, mentre i magneti emollienti avanzati donano idratazione per tutto il giorno rendendo la pelle levigata e radiosa.

Prezzo consigliato: 67 euro

5. Skin Smoothing Cream

Crema idratante con formula potenziata dall’innovativa Tecnologia Attiva HydraMesh™ che agisce a livello molecolare per ridurre la perdita di acqua transepidermica e donare alla pelle 48 ore di idratazione continua. Questa tecnologia all’avanguardia inoltre, protegge il microbioma naturale della pelle dallo stress ambientale.

Prezzo consigliato: 74 euro