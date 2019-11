Alleati di non poco conto per combattere pori dilatati, punti neri e brufoli, i dispositivi per la sauna facciale sono prodotti di bellezza molto utili per fare la pulizia del viso a casa.

La sauna facciale può essere usata una volta a settimana per preparare la pelle ai trattamenti di bellezza, come l’esfoliazione del viso, con gommage o scrub, o prima di applicare le maschere. Consente di idratare la pelle comodamente a casa propria. Il vapore rivitalizzante favorisce la circolazione cutanea, dilata i pori, consente una più facile rimozione delle impurità e i prodotti di bellezza vengono assorbiti in modo ottimale.

Il trattamento a vapore con la sauna facciale è indicata per tutti i tipi di pelle, anche se chi ha la pelle grassa non dovrebbe utilizzare la sauna facciale per più di 1 volta a settimana, perché il vapore può aumentare la produzione di olio in eccesso. In ogni caso, consultare un esperto prima di sottoporsi a casa al trattamento è sempre consigliabile.

Le saune facciali sono piccoli elettrodomestici molto facili da usare e possono essere sfruttati anche per vaporizzare gli oli essenziali per i fumenti nel caso di problemi alle vie respiratorie o raffreddori. Vediamo quali sono i migliori dispositivi per la sauna facciale e quanto costano

1. Revlon Ultimate Glow

Sauna facciale con vapore caldo per una pulizia e un’idratazione della pelle in profondità. Ideale per il vostro rituale bellezza settimanale.

Caratteristiche : la temperatura di vapore può raggiungere fino a 45 °C per migliorare il rinnovo dell’ idratazione e la pulizia della pelle.

Pro: funzione Timer con 2 impostazioni (15 min o 20 min) per una maggiore versatilità e facilità d' uso. Prezzo consigliato: 79,99 euro Acquista ora

2. Beurer FC 72 Pureo Ionic Hydration

La sauna per il viso agli ioni FC 72 garantisce un’idratazione ancora più profonda grazie al vapore arricchito di ioni.

Caratteristiche : la tecnologia agli ioni consente un’idratazione più profonda

Pro: il serbatoio dell'acqua (100 ml) rimovibile e lavabile in lavastoviglie

Prezzo consigliato: 79,99 euro Acquista ora

3. Medisana FSS Sauna facciale

La facilità di pulizia e manipolazione fanno del vaporizzatore facciale il compagno ideale per la cura regolare del viso.

Caratteristiche : il vapore della sauna facciale aumenta la circolazione sanguigna della pelle, apre i pori, facilita la pulizia e favorisce l’effetto profondo dei prodotti di cura

Pro: grazie allo scomparto aromatico integrato negli accessori, potete inoltre coccolare la vostra pelle del viso con applicazioni aromatiche lenitive.

Prezzo consigliato: 31 euro Acquista ora

4. HoMedics Fresh Face

Vapore riscaldato ricco di ioni fornisce l’idratazione più profonda per la pelle. Le particelle superfine raggiungono in profondità i pori più stretti mentre il calore li incoraggia ad aprirsi.

Caratteristiche : la duplice azione di calore a ioni crea il miglior primer per la pelle per ulteriori trattamenti di bellezza o semplicemente per quella sensazione di freschezza.

Pro: perfetta per i tipi di pelle secca, grassa e mista

Prezzo consigliato: 29,99 euro Acquista ora

5. Measteam SPA Sauna Facciale e Inalatore

Sauna facciale per pulizia viso con inalatore e ionizzatore, grazie al suo design ergonomico e moderno permette di effettuare una pulizia viso profonda e di eliminare impurità e punti neri.