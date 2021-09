DolceRoma, tutto sulla commedia drammatica con Luca Barbareschi e Claudia Gerini

Commedia drammatica ricca di spunti, DolceRoma va in onda in prima serata su RaiTre giovedì 17 settembre. La pellicola, uscita nelle sale il 4 aprile 2019 è diretta da Fabio Resinaro e vede tra i protagonisti Luca Barbareschi e Claudia Gerini.

Il film segue la storia di Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy), un aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita. Che finalmente arriva. Un grande produttore cinematografico, Oscar Martello (Luca Barbareschi), ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo Non finisce qui, ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista (Luca Vecchi) è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti (Valentina Bellè) temendo ripercussioni alla sua carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film.

A questo punto Oscar, sotto le pressioni della facoltosa moglie (Claudia Gerini), deve trovare una soluzione e, con l’aiuto di Andrea, escogita un piano diabolico: il rapimento da parte della criminalità organizzata della protagonista del film. I media impazziranno e la pellicola sarà leggenda ancor prima di arrivare in sala. Il piano sembra funzionare, almeno fino a quando Jacaranda non scompare misteriosamente nel nulla…

Tratto dal romanzo di Pino Corrias Dormiremo da vecchi, DolceRoma fotografa un’umanità squallida, opportunista e spietata, attratta inesorabilmente dal denaro e disposta a tutto pur di apparire. Particolarmente negativo è il personaggio di Oscar Martello, avido, corrotto e alla spasmodica ricerca del successo. Come riporta Comingsoon, il film non parla solamente il linguaggio della commedia, ma anche dell’action-movie e del thriller. Come si evince anche dal trailer, il ritmo è veloce, alcune scene richiamano il fumetto e l’ironia si accompagna a una certa asprezza.

Nel cast, accanto a Lorenzo Richelmy e Luca Barbareschi recitano Claudia Gerini, Valentina Bellé, Iaia Forte, Luca Vecchi, Armando De Razza, Francesco Montanari, Libero De Rienzo.