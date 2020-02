Donald e Melania Trump: la coppia è felice secondo il linguaggio del corpo

Donald e Melania Trump sarebbero una coppia molto felice secondo il linguaggio del corpo della First Lady. Darren Stanton, psicologo e esperto del linguaggio del corpo, ha studiato gesti e reazioni di Melania, spiegando come il rapporto tra i coniugi sia molto migliorato.

L’esperto ha esposto la sua teoria a Express, parlando di un rapporto molto diverso negli ultimi dodici mesi. Il linguaggio del corpo di Melania Trump è passato dall’essere ostile all’essere molto aperto nei confronti del marito.

“Era chiaro fin dall’inizio, questo non era un ruolo che Melania auspicava per se stessa. Non era stata una sua scelta” spiega Darren Stanton parlando del 2015. “Durante il loro tempo alla Casa Bianca, ho visto Melania manifestare apertamente segni di disprezzo a volte per il presidente Trump“.

“Ad esempio, era chiaro dal suo linguaggio del corpo che, a volte, era più felice di conversare con altri leader mondiali come Emmanuel Macron e Justin Trudeau“.

I gesti di stizza della First Lady hanno fatto il giro del mondo, come quando ha spesso rifiutato di dargli la mano in pubblico. L’ipotesi è anche che Melania non condivida sempre le sue idee politiche.

Ma secondo l’esperto ultimamente le cose andrebbero molto meglio, i gesti della signora Trump sono di approvazione e di apertura verso il marito. “Le immagini più recenti mostrano un’interazione molto diversa tra la coppia“.

“Certo, il linguaggio del corpo non è una scienza estatta, ma il sorriso che oggi Melania sfoggia appare genuino. Il sorriso può avere varie sfaccettature, e la Trump non è in grado di nascondere i sorrisi falsi“.

“Le ultime foto della coppia catturano la vera felicità e Melania è chiaramente felice di tenere la mano di Donald” conclude Darren Stanton.