Donatella Rettore sul punto di lasciare definitivamente la musica. Dalla cantante un lungo sfogo pubblicato sul social Facebook. L’artista sessantaseienne è reduce dal successo del Festival di Sanremo dove insieme alla collega Dito nella Piaga ha presentato il fortunato singolo “Chimica“.

Il malcontento dell’artista riguarda la delusione che nata nei confronti del mercato discografico italiano, lasciando intendere ad un imminente addio al mondo della musica. Nel post-sfogo Donatella Rettore scrive:

“Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite”. Quello che vogliono da me sono canzoni che streammino, sono una donna di spettacolo, stanno realizzando un docu=film, un libro edito da Rizzoli e disegnerò una linea di abiti per artisti o chi si sente tale. Tutto ciò mi eccita e mi diverte, basta con la storia: mi metteranno in radio?”

Insomma, la cantante è stufa delle regole imposte dal mercato musicale. Parole cariche di amarezza che però non hanno totalmente sottinteso un vero e proprio addio al mondo dello spettacolo. Differenti e prossimi progetti (non discografici, forse) ha descritto nel suo sfogo su Facebook. L’icona della musica pop italiana conclude, dicendo:

“Organizzerò delle feste da sballo, in fondo questa figura manca da un po’ nel nostro ambiente, e canterò quando mi andrà le mie canzoni, in fondo sono stata una cantautrice. Può darsi che per l’estate esca un singolo, ma se non accadrà … sti caxxi !!!!!!!??????”

Il post ha riscosso tanto clamore e ha ricevuto fin da subito oltre duecentocinquanta commenti e reazioni da parte dei fan. Noi siamo sicuri che comunque vada e qualsiasi cosa deciderà di fare nel futuro Donatella Rettore, sarà comunque un successo.