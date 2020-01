Se siete in città per un viaggio di lavoro, una vacanza con la famiglia, un weekend romantico, ecco dove mangiare a Torino, tra trattorie, piole economiche, ristoranti nel Quadrilatero romano in centro per assaggiare piatti tradizionali ma anche menu innovativi, senza tralasciare di innaffiare il pasto con buon vino.

La cucina piemontese è una scoperta di sapori al primo assaggio, dal vitello tonnato ai tomini, dagli agnolotti del plin ai tajarin burro e salvia passando, ça va sans dire, per la celebre bagna cauda. Tutte proposte sostanziose, realizzate con ingredienti del territorio, che “causano dipendenza”!

Dai ristoranti eleganti del centro alle piole (tipiche osterie) per tutte le tasche, passando i caffè storici più belli dove provare il bicerin, dove mangiare a Torino seguendo i consigli della nostra redazione.

Dove mangiare a Torino: trattorie e piole economiche

Ristoranti a Torino nel Quadrilatero e in centro

I caffè storici