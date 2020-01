Hotel Torino centro: i migliori

Per visitare questa splendida città, specialmente se si hanno pochi giorni a disposizione, è fondamentale trovare degli hotel a Torino in centro. Grazie alla posizione vantaggiosa, in pochi passi è possibile raggiungere Palazzo Reale e il Castello, le vie dello shopping e la Mole Antonelliana. E ancora i musei e i ristoranti eleganti o le piole dove provare la cucina tipica piemontese.

Torino è, infatti, una città da visitare a piedi, e grazie all’efficiente rete di trasporti è facile raggiungere anche punti di interesse decentrati come l’imperdibile Reggia di Venaria.

La nostra redazione ha selezionato i migliori alloggi in centro a Torino, tra boutique hotel, proposte di design e una romanticissima mansarda, tipica sistemazione in città, da cui avere una vista privilegiata sullo skyline disegnato dai tetti.

Hotel NH Collection Torino Piazza Carlina. Uno stile sobrio ma attento ai dettagli e al comfort quello di questo hotel in un edificio del Seicento perfettamente restaurato per le esigenze contemporanee. A 5 minuti a piedi da Piazza Vittorio Veneto e a 800 metri dal Palazzo Reale, offre 2 terrazze all’ultimo piano, colazione a buffet, ristorante e bar aperto fino all’1 di notte, centro fitness. Nelle camere parquet e mobili artigianali accolgono gli ospiti. Piazza Carlo Emanuele II, 15. Prenota ora

Principi di Piemonte | UNA Esperienze. Suggestivo e ultra chic il 5 stelle ospitato in un palazzo anni Trenta con saloni, un bar con viste sul centro di Torino, un ristorante gastronomico e centro benessere con bagno turco. Le camere vantano una TV LCD di grandi dimensioni con Sky, il WiFi e quotidiani in omaggio. Via Piero Gobetti, 15. Prenota ora

Grand Hotel Sitea. Un ambiente molto elegante e classico si unisce, in questa struttura a 5 stelle, a vantaggi come il ristorante stellato Michelin Carignano e la palestra gratuita. Le camere sono accoglienti e molto spaziose, la colazione eccellente, vivamente consigliata. Via Carlo Alberto, 35. Prenota ora

Turin Palace Hotel. Centralissimo, di fronte alla stazione di Porta Nuova, eppur silenzioso e accogliente, il Turin Palace Hotel dispone di camere ampie, luminose e arredate in maniera raffinata. Il personale gentilissimo fa di tutto per far sentire il cliente a suo agio. Via Paolo Sacchi, 8. Prenota ora