Elena Barolo sarà la testimone di nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Giorgia Palmas è pronta a dire il fatidico Sì al suo Filippo Magnini! I due convoleranno a nozze a fine marzo e l’ex velina ha svelato a sorpresa che la sua testimone sarà la collega e amica Elena Barolo.

L’annuncio è arrivato tramite social attraverso una foto condivisa da entrambe su Instagram che le immortala sorridenti in un locale. Il commento di Elena già aveva fatto intuire qualcosa: “Quando una bionda e una mora (tanto amiche e tanto diverse ma tanto uguali) si incontrano per pianificare, cominciate a tremare!!!“. La conferma è arrivata da Giorgia che ha ufficializzato la notizia: “Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme… Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze“.

Le due si sono conosciute da giovanissime quando insieme ballavano sul bancone di Striscia la Notizia. Oltre al rapporto professionale, hanno instaurato un’amicizia profonda che ancora le lega anche se le loro strade si sono divise. Mentre l’ex velina sarda continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, la Barolo ha abbandonato la televisione per dedicarsi al suo blog di moda.

Nonostante le diverse carriere, le due sono più unite che mai e a breve condivideranno un momento davvero speciale. Intanto fervono i preparativi per il matrimonio che è previsto tra pochissimi mesi: per adesso la data e il luogo della cerimonia sono ancora top secret quindi non resta che aspettare qualche nuova indiscrezione!