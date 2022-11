Elisabetta Canalis in giro per Los Angeles con le ciabatte di pelo

Elisabetta Canalis ha abituato i suoi fans a vederla sempre vestita, truccata e pettinata alla perfezione, visto anche il suo lavoro da modella e da influencer. Tuttavia nella sua vita privata sa adottare anche un look molto più casual…ma sempre con stile! Di recente è stata infatti fotografata a Los Angeles, dove vive da anni, intenta a fare la spesa al supermecato con indosso una tuta e le classiche ciabatte di pelo molto amate dalle star americane: si tratta delle celebri Arizona Big Buckle prodotte dalla Birkenstock.

Elisabetta quindi sceglie un outfit molto casual quando si tratta del suo tempo libero ma seleziona con cura i marchi che indossa, come dimostra la tuta della Alo Yoga, un brand molto apprezzato dalle donne dello spettacolo sia italiane che americane. Diverso il discorso quando si parla di occasioni di lavoro oppure party vip nei quali si corre il rischio di essere immortalate: in questo caso la Canalis preferisce capi come l’abitino corso di pailletes firmato da Nadine Merabi e indossato in occasione della festa di Halloween.

A Los Angeles la Canalis ha trovato felicemente casa da diversi anni. Qui è infatti arrivata per motivi di lavoro, poi ha trovato l’amore sposando il chirurgo Brian Perri dal quale ha avuto la sua unica figlia Skyler Eva. Oggi negli Stati Uniti è conosciuta per essere una modella molto apprezzata ma anche un’influencer di fitness e benessere, tuttavia fra un impegno di lavoro e un altro Elisabetta non rinuncia a prendersi cura della sua famiglia e fare personalmente la spesa, sempre con grande stile!