Fabio Fazio, prima volta in Tv per il figlio Michele

“Luciana in prima fila c’è il mio bambino, stai attenta a quel che dici” sono state le parole con cui un Fabio Fazio visibilmente emozionato ha annunciato la presenza di Michele, suo figlio. La regia ha prontamente puntato la telecamera sull’adolescente che ha risposto in maniera timida al saluto del padre e di Luciana Littizzetto. Il ragazzo, diciotto anni appena compiuti, era seduto in prima fila, pronto a sostenere il papà con il quale ha uno splendido rapporto. Fazio non ha mai nascosto che la gioia più grande della sua vita sono i due figli Michele e Caterina, la piccola di casa che oggi ha 14 anni e frequenta il liceo scientifico.

Fabio Fazio è sposato dal 1994 con Giorgia Selis, figlia di Giovanni Selis, fondatore della Rari Nantes Savona, la squadra di pallanuoto che tiene alto il nome della città ligure nello sport. Le informazioni sulla moglie del conduttore di Che tempo che fa finiscono qui: la donna infatti non ama apparire in pubblico e non possiede nessun profilo social. L’unica apparizione a fianco del marito è stata nel 1996 nel film Pole pole, i cui proventi sono stati destinati all’Amref.

Quello che sappiamo con certezza invece è che i ragazzi non hanno nessuna intenzione di seguire le orme del padre. Lo ha raccontato lo stesso Fazio durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il conduttore savonese ha inoltre affermato che la ragione della sua esistenza sono proprio i due ragazzi con i quale cerca di avere un rapporto unico e speciale. Con Caterina per adesso fa l’assistenza compiti, rivelando avere qualche problema con le frazioni. Con Michele invece, grande appassionato di moto, ha un appuntamento settimanale: ogni giovedì padre e figlio trascorrono qualche ora in un circuito a Genova.