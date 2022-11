Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno mai nascosto l’intenzione di convolare presto a nozze. I due, che si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, sono una delle coppie più affiatate dello star system. Nel corso dell’ultima puntata di Salotto Salemi, lo show in onda su La5 condotto dalla showgirl persiana, sembrava fosse arrivato il momento di concretizzare il sogno di iniziare a costruire una famiglia. Pretelli, ospite del programma, all’improvviso si è inginocchiato di fronte a una Giulia Salemi sconvolta e sorpresa per il gesto non programmato.

Peccato che la magia sia durata pochi istanti! Pretelli infatti occhi sognanti e piglio sbarazzino ha detto alla fidanzata che secondo lui era arrivato il momento perfetto per… chiederle di andare a cena! Giulia Salemi è scoppiata in una sonora risata e ha dato del cretino al suo uomo! Nel corso della puntata, durante un’improbaile seduta di trucco al compagno, la conduttrice persiana ha raccontato agli spettatori i suoi sogni. Tra dieci anni si vede madre di due figli, realizzata sul lavoro e con un piano B “un materassino dove cadere sempre in maniera morbida”.

La coppia ha anche accennato alle accuse che vengono rivolte loro da alcuni hater come, ad esempio, quella di stare insieme per contratto nonostante siano trascorsi alcuni anni dalla loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Scherzando Petrelli ha affermato che un contratto milionario servirebbe veramente per affrontare la fidanzata che è una donna notoriamente impegnativa. Dal canto suo Giulia Salemi ha affermato che il compagno dovrebbe essere felice. “Io ho preso la tua vita e ne ho fatto qualcosa di incredibile, sono stata un uragano nella tua vita” ha sentenziato la giovane conduttrice del programma!