Alessia Marcuzzi, tuffi tra le onde e relax con le amiche a Dubai

Alessia Marcuzzi sembra aver trovato l’elisir non solo di giovinezza ma anche di bellezza! La conduttrice di Boomerissima ha appena compiuto 50 anni ma ne dimostra senza dubbio venti di meno! A testimoniarlo sono le stories che la donna ha pubblicato sul suo profilo Ig. Nelle immagini Marcuzzi, in procinto di buttarsi tra le onde di Dubai, mostra un fisico perfetto e un lato B invidiabile. A colpire di più però è il sorriso schietto e sincero, nonostante la recente separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi.

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi sceglie per il suo relax la famosa città araba, dove abita Michela, una delle sue amiche più care. Dopo aver spento le candeline con Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso, nato dall’amore con Simone Inzaghi, la conduttrice romana è volata a Dubai per festeggiare i suoi 50 anni, un traguardo importante che ha voluto celebrare regalandosi una vacanza all’insegna del divertimento. Le amiche le hanno regalato una torta speciale con una dedica semplice ma significativa “Auguri presenti, passati e futuri”.

Sbarazzina ma dotata di una sensualità innata, Alessia Marcuzzi è stata ripresa dalle amiche mentre passeggia per le strade di Dubai indossando una serie di abiti che le mettono in risalto le celebri curve e le chilometriche gambe. Gli outfit scelti per la vacanza nella città araba sono all’insegna della femminilità e degli incidenti hot! In un filmato Marcuzzi è stata ripresa durante un ballo scatenato che ha rischiato di farle uscire il seno dall’abito modello cut-out indossato per l’occasione.