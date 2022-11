Emma Marrone cerca un fidanzato? La battuta fa il giro del web

La notizia, ripresa da Trash Italiano sulla pagina Ig, è stata pubblicata su tutti i siti internazionali. Martedì 15 novembre la popolazione mondiale ha raggiunto la cifra tonda di 8 miliardi, un numero impressionante che Emma Marrone ha commentato alla sua maniera. “Ce ne fosse uno che si mette con me” sono state le sue parole che non solo hanno divertito i fan ma che in breve tempo sono diventate virali, scatenando una serie di commenti altrettanto ironici da parte dei suoi follower che però non hanno smesso di rincuorarla. “Vedrai arriverà” sono state le parole di chi si sente particolarmente vicino alla giovane artista.

Proprio in questi giorni Emma, in occasione dell’uscita di Sbagliata, il docu-film dedicato alla sua carriera, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vanity Fair, in cui si è raccontata con la schiettezza di sempre. La donna ha parlato della recente scomparsa del padre Rosario Marrone, un autentico “Peter Pan” con cui ha iniziato a cantare, a girare per i locali, ad andare in tour. L’artista salentina ha vissuto in un contesto familiare in cui abbondavano amore e rispetto per la libertà ma scarseggiavano i soldi “Quando i miei amici andavano a scuola con lo zaino Invicta, io e mio fratello avevamo quello “Invetta”. Un jeans firmato arrivava al massimo per Natale”. Nonostante adesso sia una delle artiste più famose del panorama nazionale, Emma ha mantenuto un sano rispetto per il denaro, preferendo una cena con gli amici all’acquisto di un bene di lusso.

Nel corso dell’intervista non sono mancati i riferimenti alla vita privata della cantante che da tempo è single. Emma Marrone ha affermato di non credere al matrimonio e all’abito bianco, è fedele per natura in amicizia, in amore ma anche sul lavoro: lo dimostra il fatto che da dieci anni collabora con la stessa casa discografica e la stessa manager. Non nasconde però che le piacerebbe diventare mamma e proprio per questo ha conservato parte del suo tessuto ovarico. Vorrebbe concepire un figlio da sola e la fa indignare che per farlo è necessario recarsi all’estero: nel nostro Paese non è ancora consentito concepire un figlio da sole.