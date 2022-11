Ilary Blasi, a New York tra shopping, shooting e... tacchi rotti!

Ilary Blasi vola a New York per concedersi una breve vacanza prima delle festività natalizie. In compagnia della sorella Silvia e delle amiche di sempre, ha preferito allontanarsi per un po’ dalle atmosfere cupe della capitale. Sono giorni difficili per la conduttrice dell’Isola dei Famosi che sta affrontando non solo la separazione da Francesco Totti ma anche il clamore mediatico per le prime uscite pubbliche dell’ex capitano della Roma insieme a Noemi Bocchi, la nuova compagna. Una volta atterrata a New York, la prima cosa che ha fatto Blasi è stata quella di regalarsi una bella cena presso Sandro’s, il suo ristorante preferito.

Gli scatti pubblicati su Instagram ci hanno mostrato un’Ilary Blasi in gran forma, intenta a sfidare il freddo della Grande Mela durante uno shooting fotografico nel traffico cittadino. La conduttrice, per l’occasione, ha indossato un paio di pantaloni grigio metallizzato, una canotta nera e, come unico vezzo “invernale”, un cappellino di lana nero. Il ritorno in albergo ha riservato però una divertente sorpresa. L’ex moglie di Totti infatti ha improvvisato una sfilata per l’amica Francesca che la stava riprendendo. Tutto bene… o quasi. Arrivata alla hall dell’hotel, Blasi perde un tacco dei suoi stivaletti bianchi ma non la proverbiale ironia che la porta a sorridere dell’accaduto.

La vacanza a New York di Ilary Blasi non è fatta soltanto di cene e di shopping natalizio. L’ex letterina infatti ha visitato anche il Summit One Vanderbilt, un grattacielo di 73 piani, per un totale di 427 metri di altezza, che di notte si trasforma in un autentico faro per l’intera città. Qui è racchiuso il meglio dei cosiddetti ambienti immersivi, dall’installazione Air dell’artista Kenzo Digital a quella di Yayoi Kusama, realizzata con bolle che regalano un’affascinante immersione mutevole nello spazio.