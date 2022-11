Federica Nargi e Alessandro Matri avvisano i fans: non credete a quello che si vede online!

Federica Nargi e Alessandro Matri, insieme da 13 anni, hanno rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale si raccontano come coppia e come genitori. Innamorati più che mai, mettono in guardia i loro fans: non credete alle coppie che non litigano mai!