La generosità di Giulia Salemi: dona tre macchinari per la terapia intensiva neonatale, aiutata dai suoi fans

In tanti la giudicano frettolosamente come un personaggio frivolo, legato al mondo del reality show. In realtà Giulia Salemi ha dimostrato di essere una persona molto generosa, che sa utilizzare i social non solo per raccogliere like ma anche per cause sociali. Proprio attraverso il suo account Instagram un anno fa, in occasione del suo compleanno, ha lanciato una raccolta fondi per raccogliere una cifra da destinare ad un causa benefica, in collaborazione con la Fondazione Parole di Lulù, istituita da Niccolò Fabi e Shirin Amini.

La raccolta fondi è riuscita a toccare la quota di 12mila euro e Shirin, con il consenso di Giulia, ha deciso di non utilizzare subito quel denaro ma di aspettare l’occasione giusta. Che non ha certo tardato a palesarsi: il progetto LIBER-ACTION PROJECT, di Matteo Di Nardo, un medico del Bambin Gesù. Così, a distanza di un anno, quella cifra è servita per acquistare tre costosi macchinari che, come spiega lo stesso dottore, serviranno “per la mobilitazione, sedazione inalatoria e monitoraggio dei rumori che aiuterà i bimbi ricoverati a vivere meglio, per quanto possibile, la terapia intensiva”. Ad annunciarlo è stata Giulia sui suoi social.

La Salemi sta certamente vivendo un momento magico, non solo professionale ma soprattutto legato alla sua storia d’amore con Pierpaolo Petrelli, che procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello e, dopo due anni di relazione, da poco hanno deciso di fare il grande passo e hanno preso casa insieme, all’interno della quale si sono trasferiti con i cani e dove spesso c’è anche il figlio di Pierpaolo, avuto da una precedente relazione.