Bianca Atzei e Stefano Corti organizzano un party azzurro in attesa del primo figlio

La cantante Bianca Atezei e la Iena Stefano Corti sono in attesa del loro primo figlio che nascerà nei primi mesi del 2023. Anche se hanno già comunicato a tutti il sesso del piccolo, che sarà un maschietto, hanno comunque voluto condividere la bellissima notizia con amici e parenti, organizzando un baby shower tutto azzurro con palloncini, stelle e fiocchi. Hanno poi pubblicato su Instagram le foto dell’evento, che racconta meglio di mille parole la gioia dei due futuri genitori.

L’outfit di Bianca era perfettamente abbinato con il tema della festa, visto che ha indossato un completo azzurro con tante paillettes e il pancione in bella mostra. Il compagno Stefano, invece, non l’ha mai abbandonata per un solo istante, trascorrendo il pomeriggio fra gioia e una carezza alla pancia. Non si tratta del primo figlio per Corti che è già padre di Gabriele, frutto di un breve flirt estivo quando aveva solo 22 anni. La Atzei, invece, è alla sua prima gravidanza.

Per la coppia una gioia immensa, soprattutto dopo aver provato il dolore di perdere un figlio al terzo mese di gravidanza solo qualche tempo prima. Ora, invece, Bianca e Stefano si preparano ad accogliere fra le braccia questa nuova vita ma non hanno voluto svelare il nome del piccolo, dando solo un piccolo indizio: le iniziali del nome sono N.A. e il bimbo porterà i cognomi di entrambi i genitori. Con la promessa di renderlo libero di scegliere e di sognare.