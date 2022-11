Francesco Totti e Noemi Bocchi, primo red carpet di coppia

Francesco Totti e Noemi Bocchi escono allo scoperto e volano a Dubai per il Globe Soccer Awards al quale l’ex capitano della Roma è stato invitato in qualità di ambasciatore della Lega di Serie A. Il red carpet di rito li vede per la prima volta insieme, affiatati e complici. Il look scelto per l’occasione è elegante e raffinato: Bocchi, sensuale dark lady, indossa un abito lungo nero con maxi scollatura mentre il Pupone sceglie un classico smoking. Liberi finalmente di vivere alla luce del sole il loro rapporto, i due si sono lasciati immortalare senza problemi dai flash dei fotografi.

Sorridente e rilassato Francesco Totti ha scherzato con i giornalisti, rilasciando anche qualche dichiarazione in merito sia ai Mondiali del Qatar che alla possibile vittoria del Napoli in serie A. Il Pupone si è detto anche dispiaciuto per l’assenza della Nazionale italiana dai Campionati Mondiali di calcio “È come andare a Roma e non vedere il Colosseo” ha raccontato ai microfoni di Sky. Consapevole però che il mondo del calcio è anche questo, l’ex capitano della Roma si è detto convinto che presto anche la Roma riuscirà a riconquistare il posto che le spetta in Champions League. Nessun riferimento ovviamente alla vicenda della separazione da Ilary Blasi che nelle ultime settimane ha subito ulteriori sviluppi.

L’avvocato Bernardini de Pace ha rimesso l’incarico come avvocato di Totti, pare a causa di alcune incomprensioni insanabili, e in Tribunale Ilary Blasi avrebbe ammesso di aver preso i famosi Rolex semplicemente perché erano regali fatti ai suoi tre figli. In tutto questo, Noemi Bocchi finalmente ha potuto rinunciare all’invisibilità che le era stata richiesta dalla situazione e ha iniziato ad apparire sempre più spesso al fianco di Totti. Il red carpet di Dubai è stata la prima occasione ufficiale nella quale si sono presentati insieme.