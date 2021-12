Elisabetta Gregoraci in versione mamma dolcissima ha pubblicato su Instagram lo scatto di un abbraccio con il figlio Nathan Falco. “Il mio tutto”, ha scritto nella didascalia della foto la showgirl, aggiungendo un cuore e condividendo altri momenti di gioco del figlio con la cuginetta Ginevra, sulle sue storie.

Elisabetta Gregoraci condivide spesso con i suoi follower l’amore profondo che nutre per il figlio: dai teneri momenti passati in montagna, fino alle foto natalizie sotto l’albero, un momento veramente speciale che ogni hanno si ripete. “Fare l’albero di Natale è un momento a cui tengo tantissimo. Ogni anno per me e Nathan è un momento di complicità e magia irrinunciabile”, aveva spiegato la conduttrice.

Basta scorrere il profilo social di Elisabetta per leggere le dediche dolcissime che riserva al suo ometto: “Adoro i nostri momenti insieme, sono sempre speciali. Stai diventando grande, un piccolo adolescente. Spero di poter sempre conservare questo rapporto speciale e questo amore immenso”.

E ancora, mentre si trovavano a Monte Carlo ad aprile 2021: “I nostri momenti insieme. Amore e complicità”, oppure per l’undicesimo compleanno del ragazzo: “Buon compleanno vita mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia gioia più grande, il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre. Undici anni fa, quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia, ho capito veramente cos’era l’amore. Ti amo tanto”.

E come scordarsi quando, durante l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci, dopo la notizia del prolungamento della trasmissione, aveva deciso di abbandonare definitivamente il reality per passare il Natale con Nathan Falco e nel salotto di Verissimo aveva raccontato: “Non vedevo l’ora di riabbracciare mio figlio, perché mi mancava tantissimo. Mi ha detto subito che nella Casa mi aveva visto fare tanti piatti buoni e ora vuole che li sperimenti con lui in cucina. Dopo quest’esperienza mi sento diversa, più forte di prima; sono una donna e una mamma che combatte. L’amore che ho sentito appena uscita, oggi mi sta dando la forza per andare avanti”.