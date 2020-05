Elodie: cambio look con capelli neri e treccine afro

Dopo il successo avuto all’ultima edizione di Sanremo, Elodie ha accresciuto la sua popolarità affermandosi nel panorama della musica italiana.

Dal suo profilo Instagram l’ex concorrente di Amici ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo Guaranà, scritto da Davide Petrella e prodotto da Dardust.

Per l’occasione la cantante ha condiviso una foto in cui si è mostrata con un look diverso dal solito: al posto del suo taglio cortissimo e biondo, sempre super composto con gel e riga centrale, ha sfoggiato dei lunghi capelli neri pieni di treccine afro, opera della madre.

Anche con la diversa capigliatura, l’artista è apparsa come al solito bellissima e in splendida forma indossando un trikini nero e dei grandi orecchini a cerchio.

Sul suo profilo è possibile ammirare tantissimi selfie, molti dei quali in compagnia del fidanzato Marracash. I due si sono conosciuti lavorando insieme al brano Margarita, poi diventato un vero e proprio tormentone dell’estate.

In un’intervista a Domenica In Elodie aveva anche svelato i particolari del loro primo incontro e la nascita dell’amore: “Ci siamo incontrati sul set per girare il video di Margarita, io ero titubante perché non nutrivo molta simpatia per lui, pensavo fosse antipatico. Invece poi mi è piaciuto subito, per me è stato un colpo di fulmine e gliel’ho fatto capire, l’ho invitato subito a cena!“.

Adesso i due fanno coppia fissa e la storia d’amore sembra procedere davvero a gonfie vele!