Elodie denuncia: “Body shaming da Marco Masini al Festival di Sanremo”

Fra tutti gli artisti che si sono esibiti al Festival di Sanremo 2020 non c’è dubbio che Elodie sia stata una delle cantanti che più hanno colpito il pubblico. Merito della canzone, ma anche del look e dell’oggettiva bellezza sfoggiata dalla ragazza.

In una kermesse costellata dalle polemiche e dalle liti – prima quella scatenata dalle parole di Amadeus, poi quella fra Tiziano Ferro e Fiorello e infine la grande baruffa tra Bugo e Morgan – c’è stato spazio anche per un diverbio tra Marco Masini e l’artista cresciuta nella periferia romana più estrema.

Del litigio si è parlato come di una voce di corridoio, ma la conferma è arrivata in radio. Intervistata da RadioRaiDue, Elodie ha affermato di aver incontrato Masini nel backstage, a pochi minuti dalla propria esibizione. Il cantante l’avrebbe salutata facendo apprezzamenti negativi sul suo corpo, un vero e proprio caso da manuale di body shaming: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“.

Una battuta che forse voleva essere ironica o addirittura un complimento malriuscito, ma che ha scatenato l’ira della cantante, legata sentimentalmente a Marracash. Elodie infatti l’avrebbe interpretato come un’allusione a ipotetici disturbi alimentari di cui soffrirebbe e avrebbe lamentato più volte di aver ricevuto l’invito a mangiare di più dall’artista 55enne.

Da lì sarebbe sorta una discussione, con toni molto accesi. Solo una volta spentisi i riflettori sul festival i due si sarebbero chiariti, e infine si sarebbero stretti la mano. Tuttavia le dichiarazioni di Elodie lasciano intendere che la cantante non abbia ancora superato la delusione, dicendosi “stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”.

Di recente su Instagram è comparso un post – invero di natura pubblicitaria – in cui Elodie definisce una parte delle proprie idea di bellezza e di soddisfazione personale: “Mi piace essere donna, donna è bellezza e per me significa tante cose. Quando penso di aver fatto delle cose buone, esser stata costruttiva, mi sento anche più bella”.