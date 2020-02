Sanremo 2020: tutti i numeri, solo 24 donne vincitrici nella storia del festival

Numeri, date, record, primati: sono queste le informazioni che ingolosiscono l’appassionato, e ovviamente non fanno eccezione i fan del Festival di Sanremo. Anche questa 70esima edizione è tutt’altro che avara di soddisfazioni, come svela il libro di Eddy Anselmi, Il Festival di Sanremo, edito da DeAgostini.

800 pagine di racconto della grande manifestazione canora, a opera di uno dei massimi esperti in materia, che sarà anche ospite de L’altrofestival proprio per questa sua conoscenza. Quest’anno per esempio si verificherà il più grande ritorno sul palco della storia del festival, quello di Rita Pavone: la cantante aveva infatti accumulato un’attesa lunghissima, ben 48 anni.

In concorso c’è spazio anche per un altro primato, quello tutto maschile di Michele Zarrillo, che con 13 partecipazioni affianca Claudio Villa e Peppino di Capri tra i presenzialisti in gara. Tuttavia le donne hanno fatto meglio: Milva infatti ne ha accumulate 15, Anna Oxa 14 contando quella in tandem con Fausto Leali. E per l’appunto se si parla di duetti il computo si alza: Peppino Di Capri, Milva, Toto Cutugno e Al Bano arrivano a ben 15 edizioni in gara pro capite.

Capitolo donne, questione spinosa. L’esito finale di una vittoria andata a una cantante non si verifica da 6 anni, con il piccolo record di Arisa, che è stata l’ultima donna a vincere sia nella categoria Big che nelle Nuove Proposte. E complessivamente si rileva, come in tanti altri ambiti, un certo maschilismo di fondo: in tutto sono state 47 le vittorie maschili contro 24 femminili. Un divario molto più ampio considerando gli autori dei brani vincenti: su 69 canzoni solo 9 portano la firma di una donna, arrivando a 10 se si considera Fiumi di parole dei Jalisse, a opera di due donne.

Impressionante, se si pensa alla mole di note e di testi da prendere in considerazione, il computo complessivo delle canzoni che sono state presentate al Festival di Sanremo: considerando anche quelle della presente edizione si arriva alla mastodontica cifra di 2035.