Emma Marrone ospite a C’è Posta per Te insieme al padre

Emma Marrone è stata l’ospite della nuova punta di C’è Posta per te di Maria De Filippi, insieme a suo padre Rosario. Il padre è comparso per la prima volta in TV. Padre è figlia sono stati gli ospiti a sorpresa durante la puntata di sabato 15 febbraio. La cantante fiorentina ha raccontato la sua lotta contro il tumore alle ovaie a causa del quale ha dovuto nuovamente prendersi un periodo di pausa durante il 2019.

Emma è molto legata ai suoi genitori, nei giorni scorsi ha postato su Instagram una foto insieme a sua madre e suo padre mentre cenano in casa. “VALORE INESTIMABILE. (La mia famiglia..vabbè anche la pizza)” scrive la cantante sotto il post. Uno scatto informale e famigliare che mostra tutta la naturalezza del loro rapporto. La Marrone non perde mai l’occasione per esaltare i suoi genitori e parlare della sua famiglia.

La cantante è stata chiamata da Pino, padre di Lidia protagonista della storia di C’è posta per te. La ragazza di recente ha avuto un problema di salute alla tibia e per infonderle coraggio il padre ha pensato di fare un regalo a sua figlia Lidia, farle incontrare il suo idolo Emma Marrone. Durante l’incontro la cantante ha raccontato della sua ultima battaglia contro il tumore alle ovaie.

“So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro. Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita.” ha detto la cantante rivolgendosi a Lidia. “Ma goditela perché sei bellissima e fortissima. Hai vinto tu e se hai vinto una volta continuerai a farlo.”

Nell’ultimo anno, a causa della malattia, Emma ha abbandonato la scena musicale per qualche tempo. Grazie al supporto della sua famiglia la cantante è riuscita ad affrontare questa nuova battaglia e ad uscirne nuovamente vincitrice. In questi mesi Emma ha cominciato a promuovere il suo nuovo album Fortuna, ed è la protagonista del nuovo film di Muccino Gli anni più belli. A settembre sarà sul palco a Campovolo insieme all’amica e collega Alessandra Amoroso per il concerto benefico Una, Nessuna, Centomila.