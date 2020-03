Emma Marrone: concerto in diretta Instagram sul balcone di Fedez

In tempi di quarantena e isolamento dovuti all’emergenza Coronavirus, si moltiplicano i live e le dirette social di moltissimi artisti che dalle loro case intrattengono il popolo del web.

Uno dei più seguiti è Fedez che ogni sera alle 18 in punto è in diretta Instagram dalla sua finestra su City Life a Milano. Con un dj set attrezzatissimo il marito di Chiara Ferragni intrattiene tutti i giorni non solo il vicinato ma anche i tantissimi follower che si collegano per seguirlo.

Ieri il cantante ha introdotto una novità lanciando un appello su Twitter alla sua amica e collega Emma Marrone: “Emmina canti in diretta dal nostro balconcino? Ho voglia di gridare AMAMIIIIIIIH COME LA TERRA LA PIOGGIA L’ESTATEEEEEEE!“. Emma non poteva che accettare l’invito e non ha esitato un attimo rispondendo subito: “Vaaaaaa bene“.

Come concordato, i due artisti si sono così incontrati virtualmente con una diretta Instagram mettendo su un’esibizione che ha mandato in visibilio i follower tanto da raggiungere picchi con più di centomila utenti collegati contemporaneamente.

Emmina @MarroneEmma canti in diretta dal nostro balconcino? Ho voglia di gridare AMAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH COME LA TERRA LA PIOGGIA L’ESTATEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! — Fedez (@Fedez) March 17, 2020

La cantante salentina per cominciare ha intonato l’Inno di Mameli, per poi continuare con i suoi successi Amami e Luci Blu. Il mini concerto è terminato con Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, il pezzo che è diventato un classico da far risuonare dai balconi italiani.